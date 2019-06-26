Яка звичка у 13 разів збільшує ризик серцевого нападу

1452 Читать новость на русском
Яка звичка у 13 разів збільшує ризик серцевого нападу
Яка звичка у 13 разів збільшує ризик серцевого нападу / blush.me

Британські кардіологи з Шеффілда зазначили, що жінки, які курять у віці до 50 років мають в 13 разів вищий ризик розвитку серцевого нападу.

Фахівці простежили за станом здоров'я понад 3 тисяч пацієнтів, які пережили інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI), пише Journal of the American College of Cardiology.

Читайте також: Чому серце відмовляє: назвали головну причину

 
STEMI – що це?

Це стан, що характеризується блокуванням однією з головних артерій серця, яка постачає орган киснем і кров'ю

Дослідження тривало протягом трьох років. Як виявилося, жінки, які палять у віці до 50 років мають в 13 разів вищий ризик розвитку серцевого нападу в порівнянні з тими, у кого немає такої шкідливої звички.

У чоловіків, що палять у тій же віковій групі, ризик підвищувався у 8,6 раза у порівнянні з некурцями.

via GIPHY

За словами дослідників, куріння особливо небезпечно для жінок, оскільки зменшує рівень вироблення гормону естрогену.

Коли жінки кинули палити, ризик інфаркту знизився до рівня некурців.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці
сьогодні
17295
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Тютюн Серцево-судинні захворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
25 червня 18:00 Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
Юлія Девда 784
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
25 червня 08:47 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 6209
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
24 червня 10:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна 13620
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
23 червня 20:44 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
2656
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
23 червня 10:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 9056
Новини
Більше новин
Залиште відгук