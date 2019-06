Яка звичка у 13 разів збільшує ризик серцевого нападу

Британські кардіологи з Шеффілда зазначили, що жінки, які курять у віці до 50 років мають в 13 разів вищий ризик розвитку серцевого нападу.

Фахівці простежили за станом здоров'я понад 3 тисяч пацієнтів, які пережили інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI), пише Journal of the American College of Cardiology.

STEMI – що це? Це стан, що характеризується блокуванням однією з головних артерій серця, яка постачає орган киснем і кров'ю

Дослідження тривало протягом трьох років. Як виявилося, жінки, які палять у віці до 50 років мають в 13 разів вищий ризик розвитку серцевого нападу в порівнянні з тими, у кого немає такої шкідливої звички.

У чоловіків, що палять у тій же віковій групі, ризик підвищувався у 8,6 раза у порівнянні з некурцями.

За словами дослідників, куріння особливо небезпечно для жінок, оскільки зменшує рівень вироблення гормону естрогену.

Коли жінки кинули палити, ризик інфаркту знизився до рівня некурців.

