Яка звичка збільшує ризик вад розвитку серця у дітей

Куріння батьків негативним чином впливає не тільки на власне здоров'я, а й на здоров'я їх майбутніх дітей.

Вчені провели аналіз 125 досліджень з 1971 по 2018 роки, пише журнал European Journal of Preventive Cardiology.

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Загалом у дослідженнях проаналізували стан здоров’я 8,77 мільйона людей. За цей період зафіксували 136 тисяч випадків вроджених вад серця (ВВС) в Азії, Північній Америці, Океанії і Південній Америці.

Вада розвитку серця – що це? Це хвороба серця чи судин, що виявляється при народженні дитини. Аномалії можуть призвести до розвитку серцевої недостатності. Деякі з них протікають без явних симптомів упродовж багатьох років.

Вчені виявили зв'язок між активним курінням матері і ризиком виникнення ВПС у дитини: коефіцієнт ризику в цьому випадку склав 1,25 (25 відсотків).

А от зв'язок між пасивним курінням матері і курінням батька був більшим: коефіцієнт ризику дорівнював 2,24 і 1,74 відповідно.

Аналіз показав, що куріння матері асоціювалося з підвищеним на 27% ризиком розвитку дефекту міжпередсердної перегородки і на 43% – вищим ризиком обструкції відтоку правого шлуночка, в порівнянні з контрольною групою.

Дослідники радять жінкам кинути палити, перш ніж намагатися завагітніти. Також важливо уникати курців в оточенні.

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