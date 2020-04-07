Якби кожен шип мав ноту: науковці перетворили коронавірус у пісню
Фотографій коронавірусу нині є багато. Але науковцям виявилося цього замало і вони перетворили шипи коронавірусу у ноти. Вийшла навіть дуже приємна мелодія.
Як повідомляє Vice, озвучити SARS-CoV-2 вдалося, перетворивши структури шиповидного білка (тієї самої "корони") у звуки.
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Одержаний результат опублікував на Soundcloud один з авторів мелодії Маркус Бюлер.
Прослухати коронавірус:
Записати коливання білків вдалося за допомогою ультразвуку. Використовуючи цю технологію, вчені привласнили кожній амінокислоті білка свою ноту в музичній гаммі.
Вибір інструментів біологи залишили за собою: в результаті вийшов твір, який виконується на кото (японський щипковий інструмент), дзвіночках і флейті. Попри небезпеку вірусу, вийшло дуже заспокійливо.
У чому цінність цього дослідження?
За словами авторів, мелодія створена не просто так: за допомогою такого аналізу структури білків SARS-CoV-2 можна виявити місця, де зв'язуються антитіла або ліки.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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