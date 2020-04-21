Якби не карантин, то в Україні було б 180 тисяч хворих на COVID-19, – Ляшко
Заступник очільника МОЗ та головний санлікар крани Віктор Ляшко впевнений, що карантин в Україні спрацював. За його словами, якби не вчасно введенні карантинні обмеження, то в країні було би вже 180 тисяч хворих на коронавірус.
В ефірі програми "Сніданок" на 1+1 Віктор Ляшко зазначив, що раніше пік захворюваності прогнозували на 14-17 квітня, але завдяки карантину він може розтягнутися в часі.
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Головний санлікар зауважив, що зараз в Україні можна спостерігати деякі зниження захворюваності на коронавірус, але воно "не має вводити в оману". За його словами, це зниження тимчасове.
Нагадаємо, що наступний пік коронавірусу в Україні прогнозують на початок травня. Насамперед, пік захворюваності передбачають на 2–5 травня, а пік летальності на 3–8 числа місяця.
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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