Якби не карантин, то в Україні було б 180 тисяч хворих на COVID-19, – Ляшко

Заступник очільника МОЗ та головний санлікар крани Віктор Ляшко впевнений, що карантин в Україні спрацював. За його словами, якби не вчасно введенні карантинні обмеження, то в країні було би вже 180 тисяч хворих на коронавірус.

В ефірі програми "Сніданок" на 1+1 Віктор Ляшко зазначив, що раніше пік захворюваності прогнозували на 14-17 квітня, але завдяки карантину він може розтягнутися в часі.

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Віктор Ляшко “Карантин в Україні працює. У нас є моделювання, яке ми проводили до введення карантинних заходів. Якби ми не вводили карантинних заходів, у нас би було зараз 180 тисяч хворих на коронавірусну хворобу... Як би хтось не критикував, як би хтось не вважав, що щось робиться не так, ми сьогодні маємо результат карантинних заходів”.

Головний санлікар зауважив, що зараз в Україні можна спостерігати деякі зниження захворюваності на коронавірус, але воно "не має вводити в оману". За його словами, це зниження тимчасове.

Віктор Ляшко “Це тимчасове зниження. Ми виходимо на якесь плато, і наше головне завдання, щоб це плато не пішло стрімко вгору, тому всіх закликаємо дотримуватися карантинних заходів. Це все допоможе нам тримати рівень захворюваності на тому рівні, який ми зараз маємо, і це допоможе нам якісно і ефективно лікувати тих людей, які знаходяться в закладах охорони здоров'я”.

Нагадаємо, що наступний пік коронавірусу в Україні прогнозують на початок травня. Насамперед, пік захворюваності передбачають на 2–5 травня, а пік летальності на 3–8 числа місяця.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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