Яке харчування може замінити діабетикам інсулін

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Харчування для діабетиків / mayden.co.in

Прийоми їжі, які узгодженні з біологічними ритмами, здатні знизити потребу в ін’єкціях інсуліну. Ізраїльські вчені пояснили, як це працює та як правильно скласти раціон, аби замінити ними інсулін.

Вчені з Тель-Авівського Університету вважають, що харчування за біологічним годинником є ефективнішим і може скоротити потребу в інсуліні чи інших препаратів проти діабету.

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Люди з цукровим діабетом другого типу повинні вводити в організм інсулін кілька разів на день для підтримки рівня цукру в організмі.

Досі рекомендований режим прийому їжі складається зі сніданку, обіду і вечері та трьох невеликих перекусів між основними прийомами їжі.


Перекуси досі вважалися потрібними у раціоні людей з діабетом

Харчування згідно з біоритмами

Результати досліджень свідчать, що необхідно перерозподілити їжу, зокрема, більш калорійну їжу споживати в першій половині дня. Це забезпечить баланс рівня глюкози й поліпшить глікемічний контроль.

Біологічні ритми та метаболізм людини вимагають, аби основне споживання їжі відбувалося в першій половині дня, щоб організм мав більше часу для її перетравлення, – пояснила авторка дослідження Даніела Якубовіц.

Однак люди з діабетом їдять шість разів на день, а перекус на ніч є обов’язковим, аби не відбулося падіння рівня цукру під час сну.

Експеримент

Вчені провели дослідження: 29 пацієнтів з цукровим діабетом розділили на дві групи.

Одна група дотримувалася звичного режиму харчування, а друга їла тричі на день. На сніданок у них були хлібобулочні вироби, фрукти та солодке, обід був щільним, а вечеря – легкою.


Жирна та важка їжа повинна споживатися в першій половині дня

Учасники, які мали звичний режим харчування, не схудли та не показали жодних поліпшень в рівні цукру.

Проте, триразовий режим харчування поліпшив показники рівня цукру учасників експерименті, а також знизив їх вагу.

Потреба в ліках та ін’єкціях інсуліну значно знизилася, а деякі пацієнти змогли повністю відмовитися від інсуліну.

Результати вчені пояснюють тим, що такий режим харчування та раціон підсилює секрецію інсуліну та покращує постачання глюкози в м’язи.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Здорове життя Лікування Профілактика захворювань Діабет дослідження
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