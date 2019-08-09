Яке хобі може вберегти від діабету 2 типу

Вчені з США радять людям виходити на пробіжку, коли у них з'являється вільний час. Саме таке хобі дуже ефективно допомагає захиститися від появи діабету 2 типу.

Експерти провели аналіз даних 20 тисяч людей віком від 18 до 100 років, пише The American Journal of Medicine. Дослідження тривало 32 роки.

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До початку експерименту всі його учасники були здоровими. Згодом у 1165 осіб був виявлений діабет 2 типу.

Третина добровольців, за якими велося спостереження, займалися бігом як хобі: вони здійснювали пробіжки підтюпцем на невеликі відстані вранці або ввечері, а також брали участь в тривалих забігах.

Вчені констатували, що у людей, які займалися бігом, ризик розвитку діабету другого типу на 28% нижче, ніж у тих, хто ігнорує спорт, або ж захоплюється іншими видами фізичної активності.

Також автори дослідження відзначили, що біг знижує ризик розвитку діабету 2 типу. Це спостерігалося у людей, які бігають лише у вільний час у помірному темпі.

Діабет – що це? Це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. Якщо у хворого підшлункова залоза зовсім не виробляє інсулін – це перший тип діабету, інсулінозалежні, які щодня мають робити ін’єкції цього гормону. А при другому типі – організм виробляє інсулін, але він не сприймається організмом. Перший тип цукрового діабету виникає переважно у молодому віці через спадковість або після перенесення важких вірусних інфекцій, які пошкоджують підшлункову залозу. А другий тип – через неправильне харчування і зайву вагу – у віці після 40 років.

Висновок: біг як хобі на третину знижує ризик розвитку діабету.

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