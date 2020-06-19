У великих кількостях кава може шкодити здоров'ю, це підтвердило нове дослідження. Автори нової наукової роботи вважають, що отримали найдостовірніші на сьогодні дані.

Раніше всю інформацію про ефекти кави вчені отримували зі звичайних спостережних досліджень: вони опитували велику кількість людей і дізнавалися, чим ті хворіють. Цей метод може давати значні неточності, тому що він не дозволяє врахувати вплив всіх факторів на організм людини.

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У новому дослідженні вчені застосували більш точний, генетичний, метод – менделєєвську рандомізацію. Для цього вони спочатку дізналися, які генетичні варіанти пов'язані з підвищеним вживанням кави.

Далі вони скористалися інформацією британського Біобанку, який зберігає дані про генетику і здоров'я сотень тисяч людей. Вчені переглянули, чим хворіють люди, які, згідно з генетичної схильності, з великою ймовірністю зловживають кавою.



Кава в нормальних дозах не шкодить / Фото unsplash

До чого призводить зловживання кавою

Виявилося, що на що через надмірне вживання кави у людей частіше розвиваються остеоартрит, артропатія і ожиріння. Безпечним лімітом споживання кави вчені вважають шість чашок в день.

У всьому світі люди випивають три мільярди чашок кави щодня, тому необхідно вивчати його позитивне і негативний вплив на здоров'я,

– вважає Еліна Гіппёнен (Elina Hyppönen), професорка Університету Південної Австралії.

Вчені вказують, що люди, у яких є схильність до хвороб суглобів і ожиріння, мають взяти до уваги результати їхнього дослідження. Крім того, ці хвороби дуже поширені, тому необхідно розширювати знання про їхні причини.

Автори дослідження вважають, що їхні дані в цілому не свідчать про шкоду кави, але нагадують про те, що пити його потрібно в розумних кількостях.