12 травня в Україні запровадили так званий адаптивний карантин. Для цього було використано досвід боротьби з коронавірусом в Іспанії та Німеччини.

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на ранковому брифінгу 20 червня.

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Нагадаємо, адаптивний карантин передбачає послаблення чи посилення протиепідемічних заходів у кожному регіоні окремо, в залежності від спалахів захворювання на коронавірус.

За словами Степанова, саме в Іспанії і Німеччині був запроваджений такий самий адаптивний карантин.

Адаптивний карантин і його критерії ми робили з урахуванням досвіду Іспанії та Німеччини, тобто країн, де був запроваджений саме такий спосіб карантину,

– зазначив голова МОЗ.

Так, в Україні працює експертна група, яка вивчає досвід інших країн щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Вони проводять телемости та обмінюються інформацією.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу