Які країни відкрили кордони: список

Через колосальні втрати та брак робітників деякі країни поспішають відкрити кордони до кінця пандемії коронавірусу. Пандемія COVID-19 стала причиною найбільшої кризи у туристичній галузі за останніх 20 років. Фахівці вважають, що втрати туристичного потоку необхідно буде надолужувати до 5-7 років.

Європейська комісія наголосила на тому, що зняття кордонів повинно бути поетапним і мати пріоритет. Ймовірніше за все, мандрівникам, які не є громадянами країн ЄС, дозволять подорожувати Шенгенською зоною в останню чергу, повідомляє Schengen visa info.

До теми Туризм в умовах COVID-19: коли та які країни відкриють кордони

Список країн, які відкрили кордони до кінця карантину

Чехія

Чехія стала першою країною, яка вирішила відкрити кордони. 24 квітня чеський уряд прийняв рішення зняти заборону на вільне пересування й дозволити громадянам країни виїжджати закордон для відпочинку.

Повернувшись на територію країни, мандрівник повинен буде надати довідку про відсутність коронавірусної інфекції або пройти 14-денний карантин.

Країни Балтії: Литва, Латвія та Естонія

Країни Балтії мають між собою відкриті кордони й мешканці цих країн можуть вільно пересуватися між Литвою, Латвіє та Естонію без дотримання карантину З 11 травня Литва дозволила в'їзд для польських працівників, студентів та підприємців без карантинних вимог. Єдине, що необхідне полякам при перетині кордону – документ, який засвідчує мету поїздки (посвідчення, довідка з навчального закладу, документ про місце роботи тощо).

Від 15 травня Балтійські країни відкриють кордони для всіх туристів, але після приїзду прибулі повинні будуть дотриматися двотижневої самоізоляції.

Польща

Від 13 травня уряд Польщі вирішив звільнити від дотримання карантину поляків, які працюють чи навчаються в сусідніх країнах ЄС, а також громадян з Чехії, Німеччини, Словаччини, Швеції, Данії та Литви, які перетинають польський кордон у професійних, ділових, економічних чи освітніх цілях.

Нове правило не застосовуватиметься до людей, які практикують медичну професію та працюють у центрах соціального забезпечення.

Громадяни всіх інших країн, зокрема й українці, які прибувають до Польщі, повинні пройти 14-денний карантин.

Фінляндія

Від 14 травня Фінляндія дозволить в'їзд сезонним робітникам з країн ЄС. Також до країни можна в'їжджати студентам, що навчаються у Фінляндії, по роботі, у ділових поїздках та людям, які подорожують з вагомих сімейних причин.

Які країни планують відкрити кордони влітку

Деякі країни заявили, що планують відкрити свої кордони влітку й навіть назвали приблизні дати. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації – якщо вона погіршиться, відкриття кордонів знову перенесуть.

Які країни назвали приблизні дати відкриття кордонів:

Грузія – планує приймати туристів з 1 липня;

– планує приймати туристів з 1 липня; Кіпр – з 9 червня відкриє авіасполучення, а з 9 травня - морські порти.

– з 9 червня відкриє авіасполучення, а з 9 травня - морські порти. Туреччина – відновлення міжнародних чартерних рейсів до країни планують 12 червня, приймати іноземних туристів планують з 1 липня;

– відновлення міжнародних чартерних рейсів до країни планують 12 червня, приймати іноземних туристів планують з 1 липня; Німеччина – відкриття кордонів для виїзду громадян за кордон планують на 14 червня. Натомість туристів планують впускати не раніше вересня;

– відкриття кордонів для виїзду громадян за кордон планують на 14 червня. Натомість туристів планують впускати не раніше вересня; Словаччина – планує відкрити кордони з Австрією, Чехією, Польщею та Угорщиною 27 травня;



Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу

Які країни та коли відкриють кордони

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