Останні дані свідчать, що збудник коронавірусу SARS-CoV-2 викликає неврологічні захворювання. Вчені зібрали перелік основних симптомів.

Науковці з Малайзії зібрали 19 релевантних статей, які згодом були ретельно відібрані та розглянуті. У своєму дослідженні, опублікованому на BJBMS, вони прийшли до висновку, що неврологічні симптоми при COVID-19 можна розділити на декілька категорій.

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Ураження центральної нервової системи:

Головний біль,

Запаморочення,

Змінення психічного стану

Дезорієнтація,

Втрата свідомості.

Ураження периферичної нервової системи:

Аносмія (втрата нюху),

Гіпогевзія (ослаблення, спотворення або відсутність смакових відчуттів).

Переважно пацієнти, у яких виявляють неврологічні симптоми, перебувають у старшій віковій групі й мають супутні захворювання.

У деяких з них спостерігаються судоми, інсульт, млявий парапарез, слабка моторика рухів та навіть кома. Важливо, що неврологічні прояви можуть виникати незалежно від стану органів дихання.

Зазначимо, що у багатьох пацієнтів з коронавірусом помічають делірій – психічний стан, при якому свідомість дещо затьмарена, а увага, сприйняття світу, звичне мислення та емоційний стан порушені.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу