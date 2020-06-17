Коли ВООЗ оголосила пандемію, багато людей кинулися закуповуватися туалетним папером і стали об'єктом для жартів. Вчені з Санкт-Галленского університету з'ясували, які особливості особистості стояли за цією панікою.

В опитуванні взяли участь 1029 осіб з 29 країн. Спочатку фахівці проаналізували їх особистісні якості, а потім попросили учасників описати свою поведінку на карантині.

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Виявилося, що ті, хто вирушив запасався туалетним папером, дуже сумлінні люди. Під цим терміном психологи розуміють такі риси особистості, як організованість, працьовитість, передбачливість і схильність до перфекціонізму.

Крім того, на створення стратегічних запасів людей штовхала тривожність. Через коронавірус багато хто відчув безпосередню загрозу своєму життю.

Як люди скуповували туалетний папір: відео

Також вчені з'ясували, що американці скуповували папір більше, ніж жителі європейських країн. Літні респонденти робили це частіше молоді.

Під час карантину були й ті, хто навмисно ігнорував усі заходи безпеки та не дотримався дистанції. У таких людей вчені виявили схильність до психопатії.