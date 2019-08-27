Які аналізи здати, щоб виявити алергію

Аналізів для визначення алергії існує дійсно чимало – алергологічне обстеження, алергопроби, алергени, тощо. І розібратися у них некомпетентній людині складно.

Педіатр-алерголог Майя Руселевич розповіла про деякі види аналізів, а також про те, коли і який з них доречний (а який – ні).

Читайте також: Алергія на пилові кліщі: основні симптоми та лікування

1. IgЕ

Багато хто вважає, що підвищення загального IgЕ - це 100% алергічний діагноз. Але IgЕ підвищується не тільки при алергії, а також і при паразитарних інфекціях. Іноді це може бути ознакою первинного імунодефіциту.

Підвищені еозинофіли — теж ознака алергії, але вони підвищуються і при глистових інвазіях, і при аутоімунних захворюваннях. Одного цього аналізу недостатньо.

Еозинофіли – що це? Це клітини крові, які відповідають за боротьбу з паразитами і алергією

2. Молекулярна алергодіагностика

Якщо у вашої дитини були важкі прояви алергічної реакції: набряк Квінке, анафілактичний шок, і виявити причинно-значимий алерген неможливо, допоможе молекулярна алергодіагностика. З її допомогою, провівши всього один аналіз, можна отримати відповідь про реакцію на велику кількість алергенів.

Але таке дослідження лікар призначає тільки тим пацієнтам, у яких спостерігається велика кількість алергічних реакцій на багато алергени — для того, щоб виявити головний причинно-значимий алерген. В інших випадках результат розповість лише про підвищену чутливість до якого-небудь алергену.

3. Шкірні алергопроби

Це найзручніший, швидкий і досить недорогий метод діагностики. Але з його допомогою неможливо перевірити всі можливі алергени, тому він підходить не всім.



Шкірні алергопроби

Аналіз на IgG – марне дослідження для визначення харчової непереносимості.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.