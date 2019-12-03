Які буденні речі найбільше завдають шкоди жіночому здоров'ю
Деякі жінки користуються цими речами щодня й навіть не здогадуються, що це негативно може позначитись на їхньому здоров'ї.
Про те, як досить звичні засоби погано впливають на здоров'я жінки, розповіла лікарка-гінеколог Уляна Кравець.
До теми: Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Шкідливі жіночі звички
- Надмірне носіння стрінгів та білизни з синтетики порушує мікрофлору піхви, що призводить до дискомфорту та виділень.
- Спортивний одяг зі спандексу погано вентилюється, що теж призводить до порушення мікрофлори.
- Використання щоденних прокладок кожного дня з ранку до вечора створює в області статевих органів сприятливе середовище для розмноження шкідливих бактерій, а також може викликати алергічну реакцію.
Синтетика та надмірне використання щоденних прокладок шкодить здоров'ю жінки
- Піжами з синтетичних тканин не дозволяють нашій шкірі "дихати".
- Використання мила для підмивання (хазяйського, дитячого або звичайного) призводять до різкого зниження числа лактобактерій та інших корисних мікроорганізмів у піхві. Підмиватися варто лише спеціальними засобами з відповідним pH.
- Носіння мокрого купальника призводить до проблем з жіночим здоров'ям, адже у теплому вологому середовищі люблять розмножуватись бактерії. Після купання обов'язково потрібно переодягатися в сухе.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі