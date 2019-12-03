Які буденні речі найбільше завдають шкоди жіночому здоров'ю

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Деякі жінки користуються цими речами щодня й навіть не здогадуються, що це негативно може позначитись на їхньому здоров'ї.

Про те, як досить звичні засоби погано впливають на здоров'я жінки, розповіла лікарка-гінеколог Уляна Кравець.

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Шкідливі жіночі звички

  • Надмірне носіння стрінгів та білизни з синтетики порушує мікрофлору піхви, що призводить до дискомфорту та виділень.
  • Спортивний одяг зі спандексу погано вентилюється, що теж призводить до порушення мікрофлори.
  • Використання щоденних прокладок кожного дня з ранку до вечора створює в області статевих органів сприятливе середовище для розмноження шкідливих бактерій, а також може викликати алергічну реакцію.


Синтетика та надмірне використання щоденних прокладок шкодить здоров'ю жінки

  • Піжами з синтетичних тканин не дозволяють нашій шкірі "дихати".
  • Використання мила для підмивання (хазяйського, дитячого або звичайного) призводять до різкого зниження числа лактобактерій та інших корисних мікроорганізмів у піхві. Підмиватися варто лише спеціальними засобами з відповідним pH.
  • Носіння мокрого купальника призводить до проблем з жіночим здоров'ям, адже у теплому вологому середовищі люблять розмножуватись бактерії. Після купання обов'язково потрібно переодягатися в сухе. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Профілактика захворювань
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