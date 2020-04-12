Які будуть перші послаблення карантину в Україні: відповідь Ляшка

В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. З чого можуть початися послаблення карантину та за яких умов – розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Про це Ляшко розповів в інтерв'ю виданню LB.ua.

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За словами заступника міністра охорони здоров'я, якщо громадяни будуть дотримуватися карантинних заходів і не порушувати карантин на Великодні свята – можна скоро побачити позитивну динаміку і з 24 квітня розпочнеться послаблення.

З перших змін, найімовірніше, буде дозвіл на прогулянки в парку.

Має бути позитивна динаміка. Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Скасовувати жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО,

– додав Ляшко.

Головний санітарний лікар згадав, що в Брюсселі було опубліковано деякі плани, як можна виходити з карантину.

"Ми також вивчаємо таку можливість – вчора я мав зустріч з великою приватною лабораторією…, де ми обговорювали, як вони можуть нам допомогти саме виходити з карантину – проводити діагностику на наявність антитіл в людей, які вже чи перехворіли, чи були в контакті з хворими. Це все нам дозволить потихеньку розпочинати вихід з карантину", – наголосив він.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 83 людини, втім одужати вдалося 89 хворим.

на коронавірус. На жаль, від недуги померли 83 людини, втім одужати вдалося 89 хворим. В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня . Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.

. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації. Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 захворіли 432 людини.

З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.​

Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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