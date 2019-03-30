Які дози алкоголю та тютюну можуть викликати рак

Британські вчені з’ясували: ризик розвитку раку виникає від вживання більш як 10 порцій алкоголю та 8 сигарет на тиждень.

За статистикою ВООЗ, 22% випадків смертей у світі – від онкологічних хвороб, а вживання тютюну є найзначнішим фактором появи онкології. Але люди не ставляться з обережністю до алкоголю, який теж призводить до раку.

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Вчені з Саутгемптонського і Бангорского університетів розрахували можливий ризик розвитку раку протягом життя, пов'язаний з вживанням десяти одиниць алкоголю (пляшка вина) і десяти сигарет в тиждень, пише журнал BMC Public Health.

Фахівці з'ясували, що ризик розвитку раку протягом життя у некурців, які випивають одну пляшку вина в тиждень, дорівнює 1% для чоловіків і 1,4% – для жінок.

У чоловіків це, перш за все, пов’язано з пухлинами в шлунково-кишковому тракті, а у жінок - з раком молочної залози.

Вживання трьох пляшок вина в тиждень підвищує ризик розвитку раку на 1,9% для чоловіків і 3,6% для жінок. Це дорівнює викурюванню протягом семи днів 8 сигарет для чоловіків і 23 сигарет – для жінок.

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