Які дози вітаміну D нашкодять кісткам

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Які дози вітаміну D нашкодять кісткам
Які дози вітаміну D нашкодять кісткам / noticiasaldiayalahora.co

Як багато можна побачити рекомендацій від дієтологів/блогерів про те, що добавки з омега-3 корисні для здоров’я. Такі добрі наміри можуть зашкодити вашим кісткам.

Вітамін D утворюється під дією сонячних променів. Влітку достатньо 10-15 хвилин для денної дози, а от взимку у північних країнах сонця бракує. Тому люди вживають добавки, щоб уникнути дефіциту.

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Вчені з Інститут здоров'я кісток та суглобів Маккейга у Канаді провели експеримент за участю 300 добровольців у віці від 55 до 70 років, інформує JAMA Nerwork.

Учасників розділили на три групи: перша отримувала добову дозу  в 400 МО омега-3, друга – 4000 МО, а третя – 10000 МО.

З допомогою комп'ютерної томографії високої точності (XtremeCT) вимірювали щільність і міцність кісткової тканини на зап'ясті і в кісточках. Адже основний параметр дослідження – мінеральна щільності кісткової тканини (МЩКТ), від якої залежить здатність кісток витримувати навантаження і не ламатися. Чим старша людина, тим нижче її показник МЩКТ.

Тому дослідники проводили двохенергетичну рентгенівську денситометрію – найточніший спосіб вимірювання щільності кісток.

Щільність кісток вимірювали на початку дослідження, а також на шостий, 12, 24 і 36 місяць від початку дослідження. Також у дослідників брали аналізи крові та сечі.

Результати дослідження показали зниження мінеральної щільності згодом у всіх трьох груп випробовуваних. Однак, чим більшою була добова доза вітаміну D, тим сильніше було зниження щільності.

У першої групи, яка отримувала мінімальну дозу, МЩКТ протягом трьох років знизилася на 1,4%, у другої групи – на 2,6%, а у третій – на 3,6%.

В учасників другої та третьої групи відзначався підвищений ризик гіперкальциурії – підвищеної концентрації солей кальцію в сечі і є одним фактором розвитку сечокам'яної хвороби. Цей ризик підвищувався у другій групі на 22%, в третій – на 31%.

Вчені зазначають: доза в 400 МО є цілком обгрунтована і достатня для здорових людей, а дози близько 4000 МО і вище не рекомендується призначати при патологіях кісткової тканини.

У жодному випадку не займайтеся самолікуванням та зверніться до лікаря.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження
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