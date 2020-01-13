Які емоції відчуває людина при прослуховуванні музики

Вчені з Каліфорнійського університету Берклі у новому дослідженні визначили 13 найголовніших переживань, які різні види музики можуть викликати у слухачів. Експеримент проходив між представниками різних культур.

Результати дослідження були опубліковані на сайті PNAS. У процесі вчені провели опитування у 1591 учасників з США та 1 258 учасників з Китаю, які прослухали загалом 2168 зразків різних видів музики.

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Це також дозволило дослідникам перевірити, як учасники різних культур сприймають однакові суб'єктивні переживання, які викликали музичні композиції. Серед пісень були різні жанри: від року до класики, від фолку до джазу.

Так, експерименти змусили дослідників виявити діапазон 13 емоцій, пов’язаних із музикою: веселість, радість, збудженість, відчуття краси, розслабленість, сум, мрійливість, урочистість, занепокоєння, невпевненість, роздратування, бунт та ентузіазм.

До прикладу, під час прослуховування композиції Антоніо Вівальді "Пори року" слухачі почували себе збуджено, а трек Let's Stay Together Альберта Гріна викликав чуттєвість. Після пісні Clash Rock the Casbah слухачі відчували ентузіазм.

Альбер Грін – Let's Stay Together: слухайте пісню

На думку дослідників, деякі з цих асоціацій можуть бути засновані на контексті, в якому учасники дослідження могли раніше почути певний фрагмент музики, наприклад, у фільмі або відео на YouTube. Однак завдяки китайській традиційній музиці, яку також слухали люди, результати дослідження були підтверджені.



Людина при прослуховуванні музики може відчути мінімум 13 емоцій / Unsplash