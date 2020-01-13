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Які емоції відчуває людина при прослуховуванні музики

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Які емоції відчуває людина при прослуховуванні музики / Unsplash

Вчені з Каліфорнійського університету Берклі у новому дослідженні визначили 13 найголовніших переживань, які різні види музики можуть викликати у слухачів. Експеримент проходив між представниками різних культур.

Результати дослідження були опубліковані на сайті PNAS. У процесі вчені провели опитування у 1591 учасників з США та 1 258 учасників з Китаю, які прослухали загалом 2168 зразків різних видів музики.

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Це також дозволило дослідникам перевірити, як учасники різних культур сприймають однакові суб'єктивні переживання, які викликали музичні композиції. Серед пісень були різні жанри: від року до класики, від фолку до джазу.

Так, експерименти змусили дослідників виявити діапазон 13 емоцій, пов’язаних із музикою: веселість, радість, збудженість, відчуття краси, розслабленість, сум, мрійливість, урочистість, занепокоєння, невпевненість, роздратування, бунт та ентузіазм. 

До прикладу, під час прослуховування композиції Антоніо Вівальді "Пори року" слухачі почували себе збуджено, а трек Let's Stay Together Альберта Гріна викликав чуттєвість. Після пісні Clash Rock the Casbah слухачі відчували ентузіазм.

Альбер Грін – Let's Stay Together: слухайте пісню

На думку дослідників, деякі з цих асоціацій можуть бути засновані на контексті, в якому учасники дослідження могли раніше почути певний фрагмент музики, наприклад, у фільмі або відео на YouTube. Однак завдяки китайській традиційній музиці, яку також слухали люди, результати дослідження були підтверджені.

Які емоції відчуває людина при прослуховуванні музики
Людина при прослуховуванні музики може відчути мінімум 13 емоцій / Unsplash

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Музика Психологія дослідження
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