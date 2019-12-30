Які фільми покращують роботу мозку та допоможуть хворим з деменцією

Вчені повідомили ще один цікавий метод, який покращує роботу мозку. Виявляється, перегляд старих фільмів допомагає нашому мозку бути в тонусі. Зокрема, перегляд старих кінострічок покращує стан людей із деменцією.

Професор із Національної служби охорони здоров'я Англії Алістер Бернс розповів для BBC, що перегляд старих фільмів є хорошою терапією деменції.

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Професор Алістер Бернс зазначає: перегляд старих фільмів викликає сильні емоційні спогади та допомагає підтримувати мозок в тонусі.

Хоч люди з деменцією не обов'язково пригадають подробиці фільму, вони можуть згадати, що відчували, коли останнього разу дивилися його, — говорить Бернс.

Подібний ефект для літніх людей можуть викликати й старі пісні.



Різдвяна метушня може бути не дуже комфортною для літніх людей/Фото:Unsplash

Людям, що страждають на деменцію, може бути важко стежити за заплутаними розмовами в умовах хаосу та шуму Різдва, а тому вони можуть почуватися обділеними, — додають вчені.

Відтак, в новорічні свята буде хорошою ідеєю провести час із літніми родичами за переглядом старих фільмів. Бо Різдво – це час для добра!

В Україні на деменцію страждають близько 63 тисяч людей. Щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб, у 40 % випадків їх спіткає судинна деменція.