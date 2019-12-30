24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Які фільми покращують роботу мозку та допоможуть хворим з деменцією

309 Читать новость на русском
Перегляд старих фільмів сприяє кращій роботі мозку

Вчені повідомили ще один цікавий метод, який покращує роботу мозку. Виявляється, перегляд старих фільмів допомагає нашому мозку бути в тонусі. Зокрема, перегляд старих кінострічок покращує стан людей із деменцією.

Професор із Національної служби охорони здоров'я Англії Алістер Бернс розповів для BBC, що перегляд старих фільмів є хорошою терапією деменції.

Читайте також: Назвали спосіб, який покращує пам'ять та стан при деменції

Професор Алістер Бернс зазначає: перегляд старих фільмів викликає сильні емоційні спогади та допомагає підтримувати мозок в тонусі.

Хоч люди з деменцією не обов'язково пригадають подробиці фільму, вони можуть згадати, що відчували, коли останнього разу дивилися його, — говорить Бернс.

Подібний ефект для літніх людей можуть викликати й старі пісні.


Різдвяна метушня може бути не дуже комфортною для літніх людей/Фото:Unsplash

Людям, що страждають на деменцію, може бути важко стежити за заплутаними розмовами в умовах хаосу та шуму Різдва, а тому вони можуть почуватися обділеними, — додають вчені.

Відтак, в новорічні свята буде хорошою ідеєю провести час із літніми родичами за переглядом старих фільмів. Бо Різдво – це час для добра!

В Україні на деменцію страждають близько 63 тисяч людей. Щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб, у 40 % випадків їх спіткає судинна деменція.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
сьогодні
39594
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я хвороба Альцгеймера Мозок
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:40 Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році
Анастасія Лукашевська 483
26 грудня 16:02 Чим найбільше хворіли українці у 2019 році
Вероніка Климська 1135
25 грудня 10:00 Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло
Анастасія Кушпіт 778
25 грудня 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 17848
24 грудня 14:28 Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році
Анастасія Лукашевська 2384
Новини
Більше новин
Залиште відгук