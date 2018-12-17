Які хитрощі ресторанів та супермаркетів змушують нас їсти та купувати більше

Часто так виникає, коли ви прийшли просто на каву у ресторан, вам вже приносять друге та десерт. Неочікувано? Лише для вас. Ресторани та магазини вже зробили вибір за клієнтів.

Лікар психотерапевт Михайло Гаврилов склав чек-лист хитрощів магазинів і ресторанів, які змушують людину замовити і з’їсти більше.

Читайте також: Три причини, через які виникає дефіцит ваги

До яких хитрощів вдаються ресторани та супермаркети

1. Рекламні акції

До них психотерапевт відніс акції – "Щаслива година: їж та пий більше, плати менше", "2 порції за ціною 1", "Картопля фрі в подарунок", "Хочете десерт? Його вже включили в обід ".

2. Ресторанний етикет

Чи помічали, що у ресторанах офіціанти приносять хліб, навіть якщо клієнти його не замовляли. Це роблять для того, щоб підсилити голод, тому потім ви з’їсте більше. Потім, як правило, вам повинні запропонувати аперитив, який теж роздражнить ваш шлунок.

Аператив – що це? Це напій, який пропонують перед вживанням їжі. Своїм смаком (гіркуватим або солодкуватим) стимулює появу апетиту, слиновиділення і поліпшує травлення. Він зазвичай є алкогольним, хоча буває безалкогольним. Іноді до аперитиву додають закуски.

3. Хитрощі супермаркетів

Біля кас спеціально розташовують стенди з солодощами, газованими напоями. Це роблять для того, щоб люди з імпульсним переїданням купили їх наостанок.

Пекарні розміщують посередині магазину, щоб пробудити почуття голоду.



Хитрощі супермаркетів

Молочні продукти, тобто ті, які люди купують щодня, зазвичай є вкінці магазину. Це роблять для того, щоб людина пройшла всі відділи. Товари на рівні очей та на рівні руки є зазвичай найдорожчими. Виробники використовують яскраві упаковки, до яких тягнуться руки.

Як не попастися на ці хитрощі

• Не йдіть в магазин голодними, щоб не купити непотрібну їжу.

• Складайте список покупок і дотримуйтеся його. Це допоможе уникнути імпульсивних покупок.

• Купуйте продукти в зовнішніх рядах. Тобто там, де переважно розташовано м'ясні, рибні, овочеві відділи.

• Уникайте пакетованих продуктів. Часто у їхньому складі багато Е-додатків.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.