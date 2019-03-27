Які хвороби може викликати звичайний домашній пил

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Які хвороби може викликати звичайний домашній пил
Які хвороби може викликати звичайний домашній пил / Фото з вільних джерел

Деякі люди недооцінюють користь волого прибирання. Британські вчені ж застерігають: домашній пил може містити небезпечні хімічні сполуки, які можуть прискорити розвиток жирових клітин та інших небезпечних хвороб.

Вчені з Даремського університету виявили небезпечні сполуки у пилу, які здатні порушувати роботу ендокринної системи, пише Medical News Today.

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Ці хімічні речовини містять у побутових мийних засобах. Багато пластмас, до прикладу, містять фталати, які руйнують роботу ендокринної системи. Раніше дослідження підтвердило: фталати пов’язують з безпліддям, хворобами печінки, раком і ожирінням в дитинстві.

Вчені зібрали зразки побутового пилу з 194 будинків, щоб вивчити вплив хімічних компонентів пилу на метаболічне здоров'я жителів.

Експеримент показав: навіть дуже низькі концентрації хімічних речовин, які присутні у зразках пилу, дійсно сприяють зростанню попередників жирових клітин (з яких розвиваються дорослі жирові клітини) і, отже, до зростання жирових клітин.

Всього дослідники зафіксували понад 100 різних хімічних речовин у зразках побутового пилу. 70 з них пов’язують з зростанням жирових клітин.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я
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