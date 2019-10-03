Які хвороби найбільше загрожують сучасній молоді

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Сучасне покоління
Сучасне покоління / clicky.co.uk

Попередньо вчені визначили, що сучасне покоління найсамотніше з усіх, які жили до цього. А тепер дослідники зазначають, що міленіали мають найгірше здоров’я.

Результати звіту щодо оцінки здоров’я сучасного покоління підготували експерти Асоціації голубого хреста і голубого щита (об’єднання американських компаній, що представляють послуги страхування здоров’я).

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Поділ поколінь: 

Бебі-бумери – народилися в період між 1946 і 1963 роками.

Міленіали – народилися на зламі тисячоліть, після 1981 року.

До покоління Х відносять тих, хто народився з середини 60-х до початку 80-х років.

34-36-річні міленіали у 2007 році були на 11% менш здоровими, аніж представники покоління Х такого ж віку у 2014 році.

Показово, що міленіали схильні до поведінкових, а не фізичних розладів.


Міленіали частіше страждають поведінковими розладами

Часто сучасне покоління зіштовхується з глибокими депресіями та гіперактивністю.

Разом з тим, фахівці також відзначають, що міленіали більше вкладають у своє здоров’я і добробут. Однак, з віком вони все одно будуть менш здоровими. 

10 захворювань, які турбуватимуть сучасне покоління

  1. Глибока депресія.
  2. Алкоголізм.
  3. Підвищений кров’яний тиск.
  4. Розлади спровоковані вживанням наркотичних речовин.
  5. Гіперактивність.
  6. Хвороба Крона і виразковий коліт.
  7. Куріння.
  8. Високий рівень холестерину.
  9. Цукровий діабет другого типу.
  10. Психотичні розлади.

Автори дослідження зазначають, що шокує не так перелік захворювань, як їх поширеність серед міленіалів у порівняні з показниками минулих поколінь.

Оскільки проблеми зі здоров’ям у сучасного покоління виникають раніше, почати вирішувати їх теж варто раніше.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Психологія Лікування Здоров'я
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