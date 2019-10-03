Які хвороби найбільше загрожують сучасній молоді

Попередньо вчені визначили, що сучасне покоління найсамотніше з усіх, які жили до цього. А тепер дослідники зазначають, що міленіали мають найгірше здоров’я.

Результати звіту щодо оцінки здоров’я сучасного покоління підготували експерти Асоціації голубого хреста і голубого щита (об’єднання американських компаній, що представляють послуги страхування здоров’я).

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Поділ поколінь: Бебі-бумери – народилися в період між 1946 і 1963 роками. Міленіали – народилися на зламі тисячоліть, після 1981 року. До покоління Х відносять тих, хто народився з середини 60-х до початку 80-х років.

34-36-річні міленіали у 2007 році були на 11% менш здоровими, аніж представники покоління Х такого ж віку у 2014 році.

Показово, що міленіали схильні до поведінкових, а не фізичних розладів.



Міленіали частіше страждають поведінковими розладами

Часто сучасне покоління зіштовхується з глибокими депресіями та гіперактивністю.

Разом з тим, фахівці також відзначають, що міленіали більше вкладають у своє здоров’я і добробут. Однак, з віком вони все одно будуть менш здоровими.

10 захворювань, які турбуватимуть сучасне покоління

Глибока депресія. Алкоголізм. Підвищений кров’яний тиск. Розлади спровоковані вживанням наркотичних речовин. Гіперактивність. Хвороба Крона і виразковий коліт. Куріння. Високий рівень холестерину. Цукровий діабет другого типу. Психотичні розлади.

Автори дослідження зазначають, що шокує не так перелік захворювань, як їх поширеність серед міленіалів у порівняні з показниками минулих поколінь.

Оскільки проблеми зі здоров’ям у сучасного покоління виникають раніше, почати вирішувати їх теж варто раніше.