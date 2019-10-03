Які хвороби найбільше загрожують сучасній молоді
Попередньо вчені визначили, що сучасне покоління найсамотніше з усіх, які жили до цього. А тепер дослідники зазначають, що міленіали мають найгірше здоров’я.
Результати звіту щодо оцінки здоров’я сучасного покоління підготували експерти Асоціації голубого хреста і голубого щита (об’єднання американських компаній, що представляють послуги страхування здоров’я).
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Бебі-бумери – народилися в період між 1946 і 1963 роками.
Міленіали – народилися на зламі тисячоліть, після 1981 року.
До покоління Х відносять тих, хто народився з середини 60-х до початку 80-х років.
34-36-річні міленіали у 2007 році були на 11% менш здоровими, аніж представники покоління Х такого ж віку у 2014 році.
Показово, що міленіали схильні до поведінкових, а не фізичних розладів.
Міленіали частіше страждають поведінковими розладами
Часто сучасне покоління зіштовхується з глибокими депресіями та гіперактивністю.
Разом з тим, фахівці також відзначають, що міленіали більше вкладають у своє здоров’я і добробут. Однак, з віком вони все одно будуть менш здоровими.
10 захворювань, які турбуватимуть сучасне покоління
- Глибока депресія.
- Алкоголізм.
- Підвищений кров’яний тиск.
- Розлади спровоковані вживанням наркотичних речовин.
- Гіперактивність.
- Хвороба Крона і виразковий коліт.
- Куріння.
- Високий рівень холестерину.
- Цукровий діабет другого типу.
- Психотичні розлади.
Автори дослідження зазначають, що шокує не так перелік захворювань, як їх поширеність серед міленіалів у порівняні з показниками минулих поколінь.
Оскільки проблеми зі здоров’ям у сучасного покоління виникають раніше, почати вирішувати їх теж варто раніше.
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