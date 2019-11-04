Які хвороби провокують грудні імплантати та як розпізнати симптоми

Нові дослідження виявили зв'язок між силіконовими грудними імплантатами та певними аутоімунними захворюваннями.

Дослідження свідчать, що силіконові імплантати грудей потенційно підвищують ризик розвитку аутоімунного захворювання, такого як ревматоїдний артрит, синдром Шегрена, склеродермія та саркоїдоз.

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Інші фахівці не вважають, що докази на даний момент є досить сильними, щоб пов’язати грудні імплантати та аутоімунні захворювання.

Однак, Всесвітня організація охорони здоров’я та Агентство з контролю за продуктами і ліками США визначили, що причини для занепокоєння таки є.

Йдеться про зв’язок грудних імплантатів з можливим виникненням рідкісного раку, який називається анапластичною великоклітинною лімфомою грудної імплантації (BIA-ALCL).

Анапластична великоклітинна лімфома – що це? Злоякісна пухлина, що виникає з лімфоцитів. Це рак імунної системи, а не тип раку молочної залози. Лімфома виникає навколо грудних імплантатів. При ранньому виявленні BIA-ALCL зазвичай виліковний.

Крім того, відомо, що грудні імплантати викликають інші потенційні ризики, такі як:

рубці;

біль у грудях;

інфекція;

сенсорні зміни;

витік або розрив імплантату.

Які симптоми хвороб грудних імплантатів

BIA-ALCL часто міститься всередині тканини, що оточує імплантат. Однак він може поширюватися на інші частини лімфатичної системи вашого тіла, включаючи лімфатичні вузли. Основні симптоми включають:

постійний набряк або біль навколо імплантату грудей, які можуть виникнути після загоєння хірургічного розрізу або через багато років після введення імплантатів;

збір рідини навколо грудного імплантату;

капсульна контрактура, яка може викликати грудку під шкірою або товсту тканину рубця навколо імплантанту, що призведе до неправильного вигляду

Симптоми інших ускладнень при імплантації молочної залози різняться. Як було зазначено вище, інфекція є одним з ускладнень, пов’язаних з BIA-ALCL. Важливо лікувати будь-які ускладнення з грудними імплантатами, які виникають.

Якщо у вас виникли будь-які з наступних симптомів, негайно телефонуйте до лікаря:

почервоніння;

набряк;

біль;

подразнення;

зміна форми або кольору грудей;

лихоманка.

Згідно з дослідженням, силіконові імплантати грудей можуть викликати симптоми аутоімунних захворювань у деяких пацієнтів.

До таких симптомів належать:

втома;

когнітивні порушення;

артралгії, міалгії;

гіпертермія;

сухість очей;

сухість у роті;

Силікон також може витікати з імплантату по всьому тілу, що, можливо, призводить до хронічного запального стану.

Якщо ви відчуваєте будь-який із симптомів запалення сполучної тканини вище, повідомте про це лікаря.