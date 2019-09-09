Які хвороби загрожують вегетаріанцям і м'ясоїдам

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Люди, які їдять м'ясо частіше страждають від інфарктів
Люди, які їдять м'ясо частіше страждають від інфарктів / pixabay.com

У людей, які перейшли на рослинну дієту, на 13% нижче ризик інфаркту та інших клінічних форм ішемічної хвороби серця. Зате ймовірність інсульту у них на 20% вище, ніж у м'ясоїдів.

Оксфордські вчені вивчили, як різні типи харчування впливають на здоров'я.

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Це показало масштабне дослідження серед 48 тисяч вегетаріанців, м'ясоїдів і пескетаріанців (тих, хто відмовився від м'яса, але їсть рибу). Вчені спостерігали за здоров'ям випробовуваних 18 років.

За цей час близько 2800 осіб зіткнулися з серцево-судинними захворюваннями та понад тисячу перенесли інсульт.Фахівці припускають, що це пов'язано з нестачею вітамінів, які мають вегани та вегетаріанці.

У вегетаріанців частіше виникає інсульт
У вегетаріанців частіше виникає інсульт

Якщо перевести на абсолютні величини, виходить, що за десять років з тисячі вегетаріанців з хворобами серця зіткнуться на десять осіб менше, ніж серед м'ясоїдів: 36 проти 46.

Загальний рівень смертності серед вегетаріанців і м'ясоїдів виявився однаковим.

Проте результати дослідження не були скориговані з урахуванням доходу, а також можуть бути пояснені іншими невідомими факторами способу життя.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
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