Які хвороби загрожують вегетаріанцям і м'ясоїдам

У людей, які перейшли на рослинну дієту, на 13% нижче ризик інфаркту та інших клінічних форм ішемічної хвороби серця. Зате ймовірність інсульту у них на 20% вище, ніж у м'ясоїдів.

Оксфордські вчені вивчили, як різні типи харчування впливають на здоров'я.

Читайте також: Перейти на вегетаріанство та не померти: поради, на які варто зважати

Це показало масштабне дослідження серед 48 тисяч вегетаріанців, м'ясоїдів і пескетаріанців (тих, хто відмовився від м'яса, але їсть рибу). Вчені спостерігали за здоров'ям випробовуваних 18 років.

За цей час близько 2800 осіб зіткнулися з серцево-судинними захворюваннями та понад тисячу перенесли інсульт.Фахівці припускають, що це пов'язано з нестачею вітамінів, які мають вегани та вегетаріанці.



У вегетаріанців частіше виникає інсульт

Якщо перевести на абсолютні величини, виходить, що за десять років з тисячі вегетаріанців з хворобами серця зіткнуться на десять осіб менше, ніж серед м'ясоїдів: 36 проти 46.

Загальний рівень смертності серед вегетаріанців і м'ясоїдів виявився однаковим.

Проте результати дослідження не були скориговані з урахуванням доходу, а також можуть бути пояснені іншими невідомими факторами способу життя.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.