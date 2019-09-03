Які інфекції можна підхопити під час купання

У дитинстві мами говорили нам, що купатися в незнайомих місцях небезпечно – правда, мова йшла про небезпеку мулистого дна, сильну течію або велику глибину. Про патогени, що ховаються в воді, батьки не згадували, хоча почати слід було саме з них.

Криптоспорідії передаються через фекалії, підстерігають нас в басейнах і аквапарках, щільна оболонка цих організмів робить їх стійкими до хлору. У 1993 році в Мілуокі криптоспорідії потрапили у водопровід і заразили понад 400 тисяч осіб – це до сих пір одна з найбільших пов'язаних з водою інфекційних спалахів в США.

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А ще є псевдомонадами (синьогнійна паличка) – вид бактерій, які можуть викликати висипання на шкірі та свербіж і дуже люблять джакузі. У всякому разі, багато спалахів були зареєстровані після гарячої ванни з бульбашками.

Легіонели, що вражають дихальну систему, теж відмінно почувають себе у воді. Ці бактерії можуть призвести до понтіакської лихоманки (частіше) або хвороби легіонерів (рідше). І в той час як перша характеризується м'язовими болями, підвищенням температури тіла і, як правило, проходить самостійно, друга вимагає госпіталізації і лікування антибіотиками.

Небезпечними можуть бути й ціанобактерії – синьо-зелені водорості, які зустрічаються у квітучій воді. Річ у тому, що вони виділяють токсини, які у великих кількостях здатні викликати сильне подразнення, а в крайніх випадках – бути токсичними для печінки та нервової системи.



Під час купання старайтесь не ковтати воду

Також існує неглерія Фоулера, амеба, яка пожирає мозок, при зараженні якою пацієнт помирає в 98% випадках. Хороша новина в тому, що цей стан зустрічається дуже рідко.

За даними ВООЗ, з двох мільярдів осіб, які тим чи іншим способом споживають забруднену фекальними бактеріями воду, приблизно 500 тисяч вмирають від різних хвороб, які вони спричиняють. Тому, якщо ви хочете себе захистити, постарайтеся не ковтати воду під час купання.

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