Які інфекції викликають рак

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Віруси, які можуть викликати рак
Віруси, які можуть викликати рак / pixabay.com

Існують так звані онковіруси, які потенційно викликають злоякісні новоутворення.

Про це ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів Кирило Бурмич, онкохірург, заступник головного лікаря по онкохірургії медичної мережі "Добробут".

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Віруси діляться на дві групи:

  1. Ті, що у своєму складі містять ДНК — це вірус гепатиту В, вірус Епштейна-Барр, вірус папіломи людини, цитомегаловірус людини, герпесвірус людини типу 8.
  2. Ті, що у своєму складі містять РHK — це вірус гепатиту С та Т-лімфотропний вірус людини.

Віруси

Гепатит може викликати рак печінки

Достовірно відомо, що:

  • віруси гепатиту В і С можуть викликати рак печінки – гепатоцеллюлярну карциному;
  • вірус папіломи людини може призводити до раку шийки матки. Також він викликає рак ротоглотки, ануса і статевого члену;
  • герпесвірус людини типу 8 та вірус Епштейна-Барр можуть бути причиною виникнення лімфом. Крім того, його пов'язують з розвитком саркоми Капоши.

Яка профілактика і лікування цих захворювань – читайте у матеріалі

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Лікування Медицина Онкозахворювання Інфекція
Джерело: 24 Канал
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