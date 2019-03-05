Які інфекції викликають рак
Існують так звані онковіруси, які потенційно викликають злоякісні новоутворення.
Про це ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів Кирило Бурмич, онкохірург, заступник головного лікаря по онкохірургії медичної мережі "Добробут".
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Віруси діляться на дві групи:
- Ті, що у своєму складі містять ДНК — це вірус гепатиту В, вірус Епштейна-Барр, вірус папіломи людини, цитомегаловірус людини, герпесвірус людини типу 8.
- Ті, що у своєму складі містять РHK — це вірус гепатиту С та Т-лімфотропний вірус людини.
Гепатит може викликати рак печінки
Достовірно відомо, що:
- віруси гепатиту В і С можуть викликати рак печінки – гепатоцеллюлярну карциному;
- вірус папіломи людини може призводити до раку шийки матки. Також він викликає рак ротоглотки, ануса і статевого члену;
- герпесвірус людини типу 8 та вірус Епштейна-Барр можуть бути причиною виникнення лімфом. Крім того, його пов'язують з розвитком саркоми Капоши.
Яка профілактика і лікування цих захворювань – читайте у матеріалі.
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Джерело: 24 Канал
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