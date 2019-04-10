Які інфекції живуть в громадських туалетах і чи варто їх боятися

Безперечно, наявність громадських туалетів (в парках, на заправках, в ресторанах і магазинах) – це благо цивілізації.

Деякі люди навіть не ризикують туди заходити, оскільки вважають, що там дуже брудно та багато інфекцій.

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Уролог Дар'я Чернишова наводить таку статистику: близько 4 мільйонів англійців бояться громадських туалетів. Аналогічні почуття відчувають 7% американців і канадців.

Страх громадського туалету, в основному, відбувається через дві причини: там були інші люди і там брудно.

Перша причина називається парурезом і є підвидом фобій.

Щодо другої причини – провели дослідження з вивчення мікрофлори та її поведінки в громадських туалетах студентського кампуса в Америці. Виявилося, що на кожному квадратному сантиметрі поверхні громадського туалету за годину використання може бути понад 80 тисяч бактерій (а вже скільки вірусів — взагалі не злічити).

Ті поверхні, які люди найчастіше чіпають руками (кнопки зливу, двері, ручки кранів, сушарки), заселені шкірною флорою (наприклад, золотистим стафілококом). Поверхні унітазів, в основному, покриті кишковою флорою (Firmicutes і Bacteroidetes).

Крім того, в жіночих туалетах на поверхні колонізовані ще і лактобактеріями.

Уролог Дар'я Чернишова “Абсолютно не можна підчепити інфекцію, що передається статевим шляхом, при використанні громадського туалету. Жодні хламідії і гонококи не "стрибнуть" на людину з сидіння унітазу”.

Мало ймовірно, але можна підхопити ГРВІ, грип або гепатит А. Але в цілому, цей ризик можна порівняти з ризиком захворіти після поїздки в метро або відвідування дитячого дня народження.

Заразитися будь-якою хвороботворною кишковою бактерією теж можна, але не так ймовірно, як нам здається. Як правило, всі бактерії, що мешкають в шлунково-кишковому тракті, анаероби не виживають при присутності кисню. Тому на сидінні унітазу вони вмирають досить швидко, а ось в крапельці води можуть довго зберігати свою життєздатність.

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