Які інфекції живуть в громадських туалетах і чи варто їх боятися

212 Читать новость на русском
Які інфекції живуть в громадських туалетах і чи варто їх боятися
Які інфекції живуть в громадських туалетах і чи варто їх боятися

Безперечно, наявність громадських туалетів (в парках, на заправках, в ресторанах і магазинах) – це благо цивілізації.

Деякі люди навіть не ризикують туди заходити, оскільки вважають, що там дуже брудно та багато інфекцій.

Читайте також: Чи можна митися під час хвороби

Уролог Дар'я Чернишова наводить таку статистику: близько 4 мільйонів англійців бояться громадських туалетів. Аналогічні почуття відчувають 7% американців і канадців.

Страх громадського туалету, в основному, відбувається через дві причини: там були інші люди і там брудно.

Перша причина називається парурезом і є підвидом фобій.

Щодо другої причини – провели дослідження з вивчення мікрофлори та її поведінки в громадських туалетах студентського кампуса в Америці. Виявилося, що на кожному квадратному сантиметрі поверхні громадського туалету за годину використання може бути понад 80 тисяч бактерій (а вже скільки вірусів — взагалі не злічити).

via GIPHY

Ті поверхні, які люди найчастіше чіпають руками (кнопки зливу, двері, ручки кранів, сушарки), заселені шкірною флорою (наприклад, золотистим стафілококом). Поверхні унітазів, в основному, покриті кишковою флорою (Firmicutes і Bacteroidetes).

Крім того, в жіночих туалетах на поверхні колонізовані ще і лактобактеріями.

 
Уролог Дар'я Чернишова
“Абсолютно не можна підчепити інфекцію, що передається статевим шляхом, при використанні громадського туалету. Жодні хламідії і гонококи не "стрибнуть" на людину з сидіння унітазу”.

Мало ймовірно, але можна підхопити ГРВІ, грип або гепатит А. Але в цілому, цей ризик можна порівняти з ризиком захворіти після поїздки в метро або відвідування дитячого дня народження.

Заразитися будь-якою хвороботворною кишковою бактерією теж можна, але не так ймовірно, як нам здається. Як правило, всі бактерії, що мешкають в шлунково-кишковому тракті, анаероби не виживають при присутності кисню. Тому на сидінні унітазу вони вмирають досить швидко, а ось в крапельці води можуть довго зберігати свою життєздатність.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 9 квітня: де і коли пройдуть дебати, з "Самопомочі" піде частина нардепів
сьогодні
3323
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Інфекція
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
9 квітня 10:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 9072
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
5 квітня 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 754
МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
3 квітня 11:01 МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
Євгенія Мазур 1485
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1615
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 5485
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук