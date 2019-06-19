Які існують найабсурдніші психотерапевтичні методики

На жаль, в сучасній психології існують багато псевдонаукових і неефективних методів психотерапії.

Причому це не тільки безглузді методи, а майже магічна філософія, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Холотропне дихання

Метод придумав Станіслов Гроф, намагаючись імітувати психоделічний ефект від ЛСД за допомогою гіпервентиляції легких. Якщо зовсім просто, то, на думку автора і прихильників, ви повинні часто дихати за певною методикою, доводячи свій мозок до гіпоксії й вуаля.



Люди схильні вірити в абсурдні теорії

Ви відчуваєте все те, що відчували в момент народження. Крім усього іншого у цього заняття є і практичний вихід – ви можете "вийти за межі лінійного часу, просторових меж". Вся ця історія не тільки безглузда, але і небезпечна: часта гіпоксія мозку може мати негативні наслідки.

Багато прихильників холотропного дихання впевнені в чудодійність цього методу й активно відстоюють його. Сучасна наукова спільнота вважає цей метод варіантом "ігор з асфіксією" (задушення) і не знаходить в ньому ніякого практичного сенсу.

Родові системи

Це псевдонаукова і псевдопсихологічна концепція, яка захопила уми жінок, що повірили в силу роду.

"Підтримка Рода: це відчуття отримує людина, що відчуває приналежність до Роду, силу свого Роду, любов і підтримку з боку предків" – це пряма цитата з одного тематичного сайту.

Там дуже багато складних і пишномовних слів, але, як і будь-яка псевдонаукова концепція, все інтерпретується через один фактор – рід. Для того, щоб бути щасливим – потрібно бути ближче до предків. У всіх є місце і його не можна порушувати.

Жінка повинна зберігати й плекати силу роду, наприклад, носити спідниці, а не штани. Але щоб точно все дізнатися і злитися в екстазі зі своїм "родом" – потрібно купити тренінг, а краще кілька. Родовими системами пояснюють все, від депресії до ПТСР і складнощів у відносинах.

Це черговий інфобізнес з казковими теоріями та відповідями на всі питання. Ймовірно, є люди, які вірять і щиро намагаються так жити, але більшість просто заробляють на продажу тренінгів.

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