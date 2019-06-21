Які існують сучасні секс-тренди

У кожен період людського розвитку існували свої сексуальні норми: кам'яний вік, матріархат і патріархат, вільні звичаї античного часу, святенництво і пороки Середньовіччя, Вікторіанська епоха і сексуальні революції. І часто вони кардинально відрізнялися один від одного.

У сучасному суспільстві існують свої певні особливості сексуальності, розповів сексолог Олексій Вілков.

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Сучасні норми сексуальності:

1. Спостерігається зрушення сформованих гендерних стереотипів, зміна ролей і універсалізація праці.

2. Культурні стереотипи фемінності та маскулінності стираються з одночасним формуванням універсальної сексуальності, що чітко видно у світі моди й дизайнерських рішеннях. Унісекс – тренд сучасного світу.

3. Зміни в інституті сім'ї та шлюбу, все більш часте утворення громадянського і "пробного" шлюбу.

4. Формальна лібералізація моралі й повалення старих норм.

5. Пришвидшення і необхідність сексуальної освіти.

6. Остаточне відділення сексу від розмноження.

7. Терпимість до інших форм сексуальності, зокрема до ЛГБТ.

8. Формування одностатевих сімей, які народжують та усиновлюють дітей.

9. Віртуалізація сексуальності.

10. Необмежене поширення еротичної та порнографічної продукції.



Нині питання сексу стало менш табуйованим

Внаслідок цього люди частіше задумуються про незадоволеність й сексуальні розлади, які вимагають активного психотерапевтичного лікування.

Але часто роль сексологів беруть на себе психологи, які не мають клінічної освіти – різного роду консультанти з проблем сім'ї та шлюбу, екстрасенси та чаклуни, в кращому випадку психіатри, в ідеалі – психотерапевти. Оскільки переважна більшість сексологічних розладів мають психологічну природу.

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