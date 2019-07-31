Які існують види депресії

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Види депресії
Види депресії / pixabay.com

Депресія давно визнана захворюванням, і вона не має нічого спільного з нудьгою або тимчасовим припливом смутку. Попри те, що сьогодні такий діагноз ставиться все частіше, це не "недуга нашого часу", як заведено думати.

Симптоми депресії: смуток, безсоння, занепокоєння, порушення харчової поведінки – описав ще Гіппократ. Правда, античний лікар називав такий стан "меланхолією".

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Наука не стоїть на місці, і депресію сьогодні досліджують представники різних дисциплін. Але і саме захворювання видозмінюється, охоплюючи все ширший спектр симптоматики. Тому існує кілька класифікацій цієї недуги.

1. Реактивна депресія. Згадайте, чи не передували вашому захворювання будь-які стресові або травмуючі події: смерть близької людини, звільнення з роботи, розлучення, переїзд та навіть народження дитини (в більшості випадків це свято і радість в сім'ї, але на іншій чаші терезів – втома, усвідомлення нової ролі, відсутність можливості побути наодинці з собою). До числа таких подій належить і хірургічне втручання.

Депресію можуть викликати зовнішні та внутрішні чинники
Депресію можуть викликати зовнішні та внутрішні чинники

Якщо погіршення стану спровокував екзогенний (зовнішній) фактор, ймовірно, це реактивна депресія, яка, однак, може перейти в ендогенну форму.

2. Ендогенна депресія. Дослідники досі сперечаються про передумови розвитку цього розладу. Хвороба має біологічну природу і пов'язана, наприклад, з порушенням балансу серотоніну, норадреналіну, зниженням обсягу гіпокампу.

3. Соматогенна депресія. В її основі лежать будь-які інші проблеми зі здоров'ям: черепно-мозкові травми, менінгіти, інтоксикації, інсульт. В цьому випадку потрібно спрямоване лікування основного захворювання, яке й запустило розлад.

Провести чітку грань між перерахованими видами депресії можна не завжди – необхідно звернутися до фахівця за кваліфікованою допомогою. Пам'ятайте: діагностувати депресію має лікар (лікар-психотерапевт або психіатр).

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Психологія Депресія
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