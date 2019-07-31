Які існують види депресії

Депресія давно визнана захворюванням, і вона не має нічого спільного з нудьгою або тимчасовим припливом смутку. Попри те, що сьогодні такий діагноз ставиться все частіше, це не "недуга нашого часу", як заведено думати.

Симптоми депресії: смуток, безсоння, занепокоєння, порушення харчової поведінки – описав ще Гіппократ. Правда, античний лікар називав такий стан "меланхолією".

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Наука не стоїть на місці, і депресію сьогодні досліджують представники різних дисциплін. Але і саме захворювання видозмінюється, охоплюючи все ширший спектр симптоматики. Тому існує кілька класифікацій цієї недуги.

1. Реактивна депресія. Згадайте, чи не передували вашому захворювання будь-які стресові або травмуючі події: смерть близької людини, звільнення з роботи, розлучення, переїзд та навіть народження дитини (в більшості випадків це свято і радість в сім'ї, але на іншій чаші терезів – втома, усвідомлення нової ролі, відсутність можливості побути наодинці з собою). До числа таких подій належить і хірургічне втручання.



Депресію можуть викликати зовнішні та внутрішні чинники

Якщо погіршення стану спровокував екзогенний (зовнішній) фактор, ймовірно, це реактивна депресія, яка, однак, може перейти в ендогенну форму.

2. Ендогенна депресія. Дослідники досі сперечаються про передумови розвитку цього розладу. Хвороба має біологічну природу і пов'язана, наприклад, з порушенням балансу серотоніну, норадреналіну, зниженням обсягу гіпокампу.

3. Соматогенна депресія. В її основі лежать будь-які інші проблеми зі здоров'ям: черепно-мозкові травми, менінгіти, інтоксикації, інсульт. В цьому випадку потрібно спрямоване лікування основного захворювання, яке й запустило розлад.

Провести чітку грань між перерахованими видами депресії можна не завжди – необхідно звернутися до фахівця за кваліфікованою допомогою. Пам'ятайте: діагностувати депресію має лікар (лікар-психотерапевт або психіатр).

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