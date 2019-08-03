Які компоненти мають бути у зволожувальній косметиці

Суха шкіра може нести масу неприємностей: від просто неестетичного зовнішнього вигляду до розвитку дерматитів внаслідок недосконалої бар'єрної функції.

Щоб цього уникнути, слід використовувати зволожувальна косметичні засоби за потреби, розповіла дерматолог Анна Трушина.

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Як працює зволожувальна косметика

Інгредієнти у зволожувальних засобах можна розділити на наступні групи:

1. Оклюзійні покриття. Як правило, це маслянисті речовини, які створюють плівку на поверхні шкіри й уповільнюють втрату вологи. Працюють тільки поки знаходяться на поверхні шкіри, після змивання ефект зникає.

Ізольовано не використовуються, т.к. в оклюзії є і побічна дія – можлива поява мацерації шкіри й підвищується ризик розвитку бактеріальної інфекції.



Зволожувальна косметика має містити усі чотири компоненти

2. Гумектанти. Це водорозчинні речовини, здатні притягувати воду з нижніх шарів епідермісу і навіть атмосфери, якщо рівень вологості досягає 80%. Притягаючи воду, створюють легкий набряк рогового шару, створюючи відчуття гладкості шкіри.

3. Емоленти. Пом'якшують і розгладжують шкіру шляхом заповнення простору між відмерлими клітинами шкіри, посилюючи їх зчеплення між собою, зменшуючи втрату вологи.

4. Компоненти шкірного бар'єра. Цераміди, насичені й ненасичені жирні кислоти, холестерол – відновлюють пошкоджений шкірний бар'єр, тим самим зменшуючи втрату вологи.

Цікаво, що ці компоненти в складі косметичних засобів працюють тільки при наявності їх всіх разом і в певному співвідношенні, в іншому випадку вони не відновлюють пошкоджений бар'єр, а навпаки, уповільнюють процес відновлення.

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