Які корисні властивості рослинного молока
На прилавках супермаркетів разом зі звичним коров’ячим молоком покупці все частіше бачать поряд кілька видів рослинного: вівсяне, рисове, мигдалеве, кокосове… Ширший вибір такого напою представлений, здебільшого, у спеціалізованих та інтернет-магазинах.
Які корисні властивості містить черговий фудтренд, Здоров’ю24 розповіла нутриціологиня Христина Пеленьо.
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За її словами, люди, які знають про непереносимість своїм організмом лактози (основний цукор у молочних продуктах – Здоров’я24), не задумуючись, купують саме рослинне молоко. Адже через цей вуглевод страждають майже 75% населення світу, в Україні ж гіполактазію мають орієнтовно 16% людей.
Лактазу не переносять близько 16% українців/Pexels
Корисні властивості рослинного молока
Наразі найбільш популярними серед споживачів рослинного молока є вівсяне, рисове, мигдалеве й кокосове...Зрештою, якщо ви вживаєте інший безлактозний вид, то це все одно дає результат.
Рослинне молоко дієтичне, його калорійність є нижчою/Pexels
Вівсяне молоко дієтологи радять пити тим, хто хоче схуднути, адже воно пришвидшує обмін речовин. Споживання рисового допомагає регулювати у крові кількість цукру. Мигдалеве, у складі якого вітаміни А та Е, й кокосове із високим вмістом вітамінів групи B, радше використовують для приготування десертів або як додаток до кави.
Як обирати рослинне молоко в супермаркеті?
Недостатньо глянути на упаковку з написом "Рослинне молоко", вхопити її з прилавка та йти до каси. Хоча поки що не широкий вибір цього напою в супермаркетах, нутриціологиня Христина Пеленьо все ж радить прочитати вміст тари, у якій його продають.
Бажано, щоб у складі рослинного молока були горіх чи насіння й вода/Picgra
Рецепт горіхового молока
Якщо ви не надаєте перевагу пити рослинне молоко із супермаркету, його можна приготувати вдома. Один з улюблених видів цього напою для Христини Пеленьо – горіхове (з арахісу, мигдалю, кеш’ю, волоського…).
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Мигдалеве молоко – одне з найпопулярніших/Pixabay
Інгредієнти:
Горіх (будь-який) – 100 г;
Вода – 350 мл.
Спосіб приготування:
Промити горіхи та залити їх холодною водою, залишивши відмокати на 1-2 години. Після цього зблендерувати два інгредієнти та через марлю відділити горіхові вичавки від самого молока. Готово!
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