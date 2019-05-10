Які корисні властивості рослинного молока

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Рослинне молоко: користь
Рослинне молоко: користь / pixabay.com

На прилавках супермаркетів разом зі звичним коров’ячим молоком покупці все частіше бачать поряд кілька видів рослинного: вівсяне, рисове, мигдалеве, кокосове… Ширший вибір такого напою представлений, здебільшого, у спеціалізованих та інтернет-магазинах.

Які корисні властивості містить черговий фудтренд, Здоров’ю24 розповіла нутриціологиня Христина Пеленьо.

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За її словами, люди, які знають про непереносимість своїм організмом лактози (основний цукор у молочних продуктах – Здоров’я24), не задумуючись, купують саме рослинне молоко. Адже через цей вуглевод страждають майже 75% населення світу, в Україні ж гіполактазію мають орієнтовно 16% людей.

 
Нутриціологиня Христина Пеленьо
“Для тих, кому не підходить лактоза, таке молоко є альтернативою. Найбільша його перевага в тому, що воно безпечно перетравлюється і ліпше засвоюється, адже безлактозне”.

лактаза

Лактазу не переносять близько 16% українців/Pexels

Корисні властивості рослинного молока

Наразі найбільш популярними серед споживачів рослинного молока є вівсяне, рисове, мигдалеве й кокосове...Зрештою, якщо ви вживаєте інший безлактозний вид, то це все одно дає результат. 

 
Нутриціологиня Христина Пеленьо
“Через деякий час ви помітите, що таке молоко, зокрема, не провокуватиме прищів, а також не буде здувати вам живіт. Ще воно дієтичне, бо його калорійність є нижчою, ніж у тому, яке дають корови й кози. І не містить холестерину”.

Рослинне молоко
Рослинне молоко дієтичне, його калорійність є нижчою/Pexels

Вівсяне молоко дієтологи радять пити тим, хто хоче схуднути, адже воно пришвидшує обмін речовин. Споживання рисового допомагає регулювати у крові кількість цукру. Мигдалеве, у складі якого вітаміни А та Е, й кокосове із високим вмістом вітамінів групи B, радше використовують для приготування десертів або як додаток до кави.

Як обирати рослинне молоко в супермаркеті?

Недостатньо глянути на упаковку з написом "Рослинне молоко", вхопити її з прилавка та йти до каси. Хоча поки що не широкий вибір цього напою в супермаркетах, нутриціологиня Христина Пеленьо все ж радить прочитати вміст тари, у якій його продають. 

 
Нутриціологиня Христина Пеленьо
“Купуйте молоко, в складі якого буде горіх чи насіння й вода. Наприклад, лише такі складові містять у собі фундукове, мигдалеве, кокосове, макове, кунжутне молоко та молоко з кеш’ю”.


Бажано, щоб у складі рослинного молока були горіх чи насіння й вода/Picgra

Рецепт горіхового молока

Якщо ви не надаєте перевагу пити рослинне молоко із супермаркету, його можна приготувати вдома. Один з улюблених видів цього напою для Христини Пеленьо – горіхове (з арахісу, мигдалю, кеш’ю, волоського…). 

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Нутриціологиня Христина Пеленьо
“По-перше, воно смачніше у, так би мовити, чистому вигляді. По-друге, легше робиться на відміну від вівсяного, рисового чи соєвого, для підсилення смаку яких часто додають цукор, сиропи та шоколад з ароматизаторами”.

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Мигдалеве молоко – одне з найпопулярніших/Pixabay

Інгредієнти:

Горіх (будь-який) – 100 г;

Вода – 350 мл.

Спосіб приготування:

Промити горіхи та залити їх холодною водою, залишивши відмокати на 1-2 години. Після цього зблендерувати два інгредієнти та через марлю відділити горіхові вичавки від самого молока. Готово!

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Автор: Юлія Девда
Теги: Шлунково-кишковий тракт Новини Здоров'я Статті Здоров'я Здорове харчування Дієти
Джерело: Здоров'я 24
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