Які ліки допоможуть полегшити переліт

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Які ліки покращать переліт - ліки від закладання вух, нудоти
Які ліки покращать перліт / pixabay.com

Перельоти, особливо далекі, можуть спровокувати загальне нездужання та інші серйозні неприємності зі здоров'ям.

Насамперед перельоти шкодять ногам, тому рекомендується приймати і мастити їх препаратами від набряклості, про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповіла Тарнавська Ольга, лікар-дерматолог, клініка "Оберіг".

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Для ніг і судин

Аскорутин – комбіновані вітамінні ліки. Речовина Рутин в поєднанні з аскорбіновою кислотою сприяють зниженню проникності, ламкості дрібних судин, зменшує агрегацію (склеювання) тромбоцитів, зміцнює судинну стінку, має протизапальний ефект.

Гель Венітан наносять на шкіру ніг за 1,5 - 2 години до польоту. При варикозному розширенні вен нижніх кінцівок рекомендується також в комплекті застосовувати еластичний бинт або компресійні панчохи.

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Під час перельоту найбільшого навантаження зазнають ноги

Гель Троксевазин також використовують зовнішньо. Його наносять на область шкіри ніг, легкими рухами пальців втираючи до повного всмоктування. Для посилення впливу рекомендується поєднувати використання гелю c прийомом капсул Троксевазин.

Ліотон-гель призначений для нанесення на шкіру ніг і рук. Невелику кількість гелю (смужку 3-10 см) наносять тонким шаром за добу до перельоту.

 
Лікар-дерматолог Тарнавська Ольга
“Для людей, які не люблять мазі і креми існують краплі Ескузан. Краплі слід приймати за 30 хвилин перед польотом, перед їжею, запиваючи негазованою водою.Потрібно не забувати і продовжувати пити свої ліки, такі як сечогінний і гіпотензивний – особливо аспірин, який розріджує кров, перешкоджає утворенню тромбів”.

Від закладання вухах допоможуть м'ятні льодяники без цукру. 

Слизова оболонка носа дуже чутлива до сухого повітря в літаку, тому рекомендується її зволожувати. Наприклад, препаратом –Аквірін Ріно – спрей для зрошення порожнини носа, широко використовується в отоларингології.

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Від захитування і нудоти

Якщо вас захитує, тоді можна використати гелевий пластир Extraplast Aroma "від захитування" або аналогічними таблетками. Extraplast допоможе усунути дискомфорт, що виникає під час авіаперельотів. Ефірні олії м'яти перцевої і імбиру, що входять до складу пластиру, впливають на нервову і вестибулярну системи організму, запобігають нудоту і запаморочення. Пластир не містить лікарських компонентів.

 
Лікар-дерматолог Тарнавська Ольга
“Також допоможуть таблетки Драміна від нудоти і захитувань. Можна застосовувати дорослим і дітям по 100 мг за півгодини до початку подорожі. Максимальна добова доза 400 мг. Для запобігання захитування дітей першого року життя їм призначають по 12,5 або 25 мг препарату три рази на добу. Максимальна добова доза для дітей яким не виповнилося 12 років, не повинна перевищувати 150 мг. Таблетки рекомендується приймати до прийому їжі”.

Дуже добре допомагає побороти почуття нудоти без використання лікарських препаратів імбир. Можна випити чашку імбирного чаю перед початком польоту. Імбир – природний засіб, що допомагає ефективно впоратися з почуттям нудоти і не має ніяких побічних ефектів.

Здоров'я 24 наголошує, що самолікування може вам нашкодити, тому перед вживання будь-яких ліків – зверніться до лікаря.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Здорове життя Лікування Подорожі
Джерело: Здоров'я 24
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