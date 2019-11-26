Які ліки можуть викликати хворобу Паркінсона

Нове дослідження за участю 14 тисяч пацієнтів з хворобою Паркінсона показало несподівану роль антибіотиків. Виявилося, що їхнє використання впливає на розвиток невиліковної недуги.

Це нейродегенеративне захворювання може бути пов'язане з втратою якихось корисних бактерій кишківника. Вчені з Університету Гельсінкі в Фінляндії проаналізували інформацію майже 14000 пацієнтам з хворобою Паркінсона за період з 1998 по 2014 роки.

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Науковці порівняли ці дані з інформацією 40697 людей з контрольної групи аналогічного віку, статі та місця проживання, які не мають хвороби Паркінсона. Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Movement disorders.

Хвороба Паркінсона – що це? Її також називають "тремтливим паралічем". Це неврологічне захворювання, яке повільно прогресує. Хвороба Паркінсона переважно притаманна людям похилого віку.

Вони показали, що використання певних антибіотиків призводить до хвороби Паркінсона через 10-15 років. Автори дослідження вивчили вплив антибіотиків в трьох різних часових періодів від одного до 5 років, від 5 до 10 і від 10 до 15 років. Кількість ліків була визначена за кількістю пройдених курсів лікування.



Антибіотики можуть викликати хворобу Паркінсона

"Підсумки цього дослідження дозволяють припустити, що деякі поширені антибіотики, які вже відомі своєю здатністю впливати на мікробіом кишківника, можуть бути фактором хвороби Паркінсона", – розповів автор дослідження Філіп Шеперджянц (Filip Scheperjans).

Хвороба Паркінсона – перші симптоми Тремор;

Сповільнена рухова активність;

Обмежені рухи; Особливості симптоматики при хворобі Паркінсона: Симптоми почалися на одній стороні тіла;

Тремор виникає, коли людина розслаблена;

Він вважає, що зв'язок між впливом антибіотиків і хворобою Паркінсона пояснюється тим, що у багатьох пацієнтів хвороба Паркінсона може починатися з кишківника.

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