Які ліки можуть впливати на результати аналізу крові

Численні лікарські препарати можуть впливати на показники біохімічного аналізу крові.

Вплив будь якого лікарського препарату (ЛП) може бути аналітичним, коли ЛП або продукти їх обміну впливають на лабораторний аналіз.

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Вплив ЛП може бути біологічним та фармакологічним, коли спостерігається побічна дія на органах і тканинах.

Які препарати впливають на певні показники аналізів

1. Аспартатамінотрансфера́за (АсАт) та аланінамінотрансфераза (АлАт)

Ліки, які викликають холестаз і гепатотоксичність:

анаболітичні стероїди,

пеніциліни,

сульфаніламіди,

еритроміцин,

пероральні контрацептиви,

аміодарон,

аспірин,

циклоспорин,

Індометацин,

левамізол,

ранітидин,

верапаміл.

А також аскорбінова кислота, ізоніазид, метронідазол.

2. Залізо

На показники заліза впливають метотрексат, оральні контрацептиви, алопуринол, анаболітичні стероїди, кортикотропін, кортизон, метформін, аспірин (великі дози).

3. Креатинин

На його показники впливають нефротоксичні препарати: нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), саліцилати, аміноглікозиди, цефалоспорини, пеніциліни, сульфаніламідні та протипухлинні препарати, тіазинові діуретики, фруктоза, глюкоза, аскорбінова кислота.

4. Холестерин

На рівень холестерину впливають аміодарон, андрогени, глюкокортикоїди, аскорбінова кислота.

5. Сечова кислота

Рівень сечової кислоти залежить від таких препаратів та факторів:

Бета-адреноблокаторів,

циклоспорину,

діуретиків,

нікотинової кислоти у великих дозах,

саліцилатів (в малих дозах),

гідроксисечовини

теофіліну (внутрішньовенно),

аскорбінової кислоти у великих дозах,

кофеїну.

6. Лужна фосфатаза

На її рівень впливають гепатотоксичні препарати – аміноглікозиди, цефалоспорини, клотримазол, бромкриптин, нестероїдні протизапальні препарати, пеніциліни, верапаміл, аскорбінова кислота, магнезія

У списках багато препаратів для лікування гіпертонії, антибіотиків, НПЗП. Особливо це важливо для тих, хто на постійній основі бере конкретні лікарські препарати або кілька ліків одночасно.

Перед здаттям аналізів проконсультуйтеся з медиком для правильної підготовки.

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