Які ліки не потрібно приймати з антибіотиками: застереження Комаровського

Пити антибіотики можна лише після того, як їх призначив лікар. Але деякі батьки дають дітям додатково інші ліки, які нібито захистять імунітет, печінку, кишківник. Але чи потрібно їх приймати?

Лікар Євген Комаровський зазначив, що в переважній більшості випадків антибіотики – самостійні і самодостатні ліки.

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Всі антибіотики, використовувані в амбулаторній практиці (тобто при лікуванні в домашніх умовах) у дітей першого року життя, відносяться до нетоксичних препаратів з мінімумом побічних ефектів. Їх застосування не вимагає додаткового прийому інших ліків.

З чим не потрібно приймати антибіотики

1. Антибіотики та ліки "для імунітету"

Не потрібно приймати такі препарати, адже вони не пригнічують імунну систему.

2. Антибіотики та протиалергічні засоби

За словами лікаря, якщо цей антибіотик викликає алергічну реакцію, його слід негайно припинити приймати і призначити інший препарат.

Все, чим може допомогти протиалергічний препарат, — відсунути терміни появи симптомів і дозволити дитині взяти кілька зайвих доз непотрібних ліків.

3. Антибіотики та протигрибкові препарати

Немає ніяких доказів того, що протигрибкові препарати надають профілактичну дію і зменшують ймовірність грибкової інфекції.

4. Антибіотики та ліки "для кишківника"

Пов'язане з антибіотиками пригнічення корисних кишкових мікробів, виражене настільки, що це вимагає лікування, — явище досить рідкісне.

Зустрічається воно при тривалому застосуванні антибіотиків широкого спектра дії, особливо тоді, коли прийом антибіотика супроводжується експериментами з харчуванням. Тобто насильницьким годуванням, зловживанням жирною їжею. Проте дієта в поєднанні з припиненням прийому антибіотика – цілком достатнє лікування, оскільки кишкова флора відновлюється дуже швидко.

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