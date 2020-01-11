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Які ліки не варто пити перед важливими розмовами

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Парацетамол погано впливає на емпатію / pixabay.com

Дослідники з'ясували, що парацетамол блокує здатність до емпатії. А це означає, що людина перестає розуміти почуття свого співрозмовника.

Якщо у вас попереду має бути складна розмова з коханою людиною, дитиною, другом або родичем, ні в якому разі не вживайте перед цим парацетамол, пише Daily Mail.

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Вчені з Університету Огайо з'ясували, що цей популярний анальгетик блокує здатність до емпатії – сприйняття почуттів інших людей і перенесення їх на себе.

Один з найпопулярніших у світі знеболювальних препаратів може зробити з нас черствих людей, обмеживши приплив хімічних речовин, що підсилюють чутливість нервових закінчень. Ці самі хімічні речовини, які циркулюють в мозку, також контролюють емпатію і співчуття.

Парацетамол може зробити людину жорстокою
Парацетамол може зробити людину жорстокою \ pixabay.com

Як вважає психолог з Університету Огайо Домінік Мічковський (Dominik Mischkowski), парацетамол змінює особистість людини шляхом притуплення його емоцій. Він вважає, що суспільство повинно краще розуміти побічні ефекти цього препарату для того, щоб приймати зважене рішення про те, коли й навіщо його варто приймати.

Коли приймають парацетамол? 

Парацетамол має знеболювальну, жарознижувальну та слабку протизапальну дію. Він знімає такі больові синдроми, як: головний біль, мігрень, зубний біль, невралгію, міалгію, біль при травмах та опіках. Також усуває лихоманку при інфекційно-запальних захворюваннях.

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Непотрібні аналізи, від яких варто відмовитись
10 січня
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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Ліки Здорове життя Лікування
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