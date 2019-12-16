Які ліки пити, щоб покращити пам'ять

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Ліки для покращення пам'яті / unsplash.com

Ніякі. Нині ефективних ліків для покращення пам'яті не існує. Але методи для поліпшення роботи мозку є.

З віком у будь-якої людини може погіршитись пам'ять, і нині немає ліків, щоб цьому запобігти, розповіла невролог Олена Гайворонська. 

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Що робити, щоб пам'ять не погіршувалася?

Деякі зміни в способі життя збільшать ваші шанси на збереження ясного розуму в старості:

  • Припинення куріння;
  • Мінімум алкоголю (або краще взагалі без нього);
  • Повноцінне харчування, включаючи достатню кількість овочів і фруктів, омега-3 жирних кислот (причому не в добавках, а з їжею)
  • Мінімум 150 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень (хоча б ходьба);
  • Контроль тиску (не "мені 160 нормально", а на справді нормальних показників);
  • Якщо є діабет – контроль необхідних показників;
  • Контроль рівня холестерину, ліпідограми (при необхідності – використання статинів);
  • Нормальна вага, нормальна окружність талії (максимально 80 сантиметрів для жінок і 94 сантиметри для чоловіків).

Суть цих заходів зводиться до одного загального правила: корисно для серця – корисно для мозку.

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Є й деякі інші заходи:

  • Соціальна активність, спілкування з людьми;
  • Вивчення іноземних мов;
  • Читання, вивчення нового;
  • Різні хобі та інтереси.

Ліки, які б мали покращувати пам'ять звуться ноотрпами. Практично всі ноотропи — це прості харчові добавки, тобто суміші вітамінів, ліпідів, антиоксидантів та рослинних речовин. Жодна з цих добавок не показала ефективності саме в покращенні когнітивних функцій. Ні для здорових людей, ні для людей з помірним когнітивним дефіцитом.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Ліки Мозок Міфи про здоров'я
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