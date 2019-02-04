Які ліки та антибіотики не можна запивати алкоголем

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Які ліки та антибіотики не можна запивати алкоголем
Які ліки та антибіотики не можна запивати алкоголем / unsplash.com

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що безпечної дози алкоголю не існує. Тому, якщо вирішили запити ліки чи антибіотики алкоголем, ви ризикуєте своїм здоров’ям.

Тому лікар закликає зменшити споживання спиртних напоїв. Проте для тих, хто поки що вирішив відкласти рішення про відмову від алкоголю, ця інформація допоможе розібратися, пити сьогодні звичайне пиво чи безалкогольне.

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 Україні і досі поширена думка про те, що всі антибіотики несумісні з алкоголем. Вона походить з 1950-х років, коли перший препарат – пеніцилін – коштував дорого, тому, щоб точно подіяло, пацієнтам радили утриматися від алкоголю.

 
Лікар Уляна Супрун
“Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю несумісний лише з такими антибіотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфенікол, грізеофульвін, ізоніазид, метронілназол, нітрофурантоїн, сульфаметоксазол, сульфаквазол, лінезолід, доксициклін. Зверніть увагу – це назви діючої речовини, а не препарату”.

При вживанні алкоголю та вищеперерахованих діючих речовин це спричинить миттєве сп’яніння, нудоту та інші симптоми. Ліки та алкоголь знешкоджують однакові ферменти.

Руйнівним для печінки вважається поєднання препарату для лікування туберкульозу – ізоніазиду – з спиртними напоями. Інші діючі речовини антибіотиків не мають суворих протипоказань щодо алкоголю, хоча інфекційні хвороби, гарячка, головний біль та алкоголь не схожі на здорову комбінацію.

Не всі антибіотики несумісні з алкоголем, – Супрун
Не всі антибіотики несумісні з алкоголем, – Супрун

Окрім антибіотиків є низка ліків, які можуть взаємодіяти з алкоголем та спричинити побічні ефекти. Тому Супрун радить читати інструкцію до ліків та дотримуватися її.

Основні групи препаратів, які несумісні з алкоголем

1. Знеболювальні і протизапальні препарати (ібупрофен, ацетилсаліціилова кислота та інші). Побічні ефекти – можливі виразка шлунка, кровотеча, біль в шлунку, пошкодження печінки.

2. Для серцево-судинних хвороб (зокрема, нітрогліцерин). Вони можуть спричинити аритмію чи тахікардію, запаморочення, перепади тиску, втрату свідомості.

3. Діабетичні. Алкоголь у поєднанні з ними дуже сильно понизить рівень цукру в крові. Побічні ефекти – нудота, головний біль, почервоніння обличчя, перепади тиску і частоти серцевих скорочень.

4. Деякі антидепресанти та інгібітори моноаміно-оксидази — їхнє поєднання із тираміном червоного вина критично підвищує тиск.

Деякі ліки можуть критично підвищити тиск
Деякі ліки можуть критично підвищити тиск

5. Антигістамінні препарати. Спиртне посилює побічні ефекти від них: або сонливість, або падіння тиску і ризик втрати рівноваги.

6. Препарати, що прописують в разі тривожності та епілепсії. У людини можуть бути проблеми з пам’яттю, координацією, диханням. Існує ризик передозування.

7. Препарати для лікування артриту (наприклад, диклофенак). Побічні ефекти – виразки, шлункова кровотеча, пошкодження печінки.

8. Антикоагулянти. Побічні ефекти залежать від дозування – можуть виникати або внутрішні кровотечі, або навпаки, тромбоз.

Основні групи препаратів, які несумісні з алкоголем
Основні групи препаратів, які несумісні з алкоголем

9. Вітаміни та мінерали, в тому числі із їжі. Алкоголь стає на заваді засвоєння вітамінів В1, В9, В12 та цинку. Вітамін В1 потрібен для утворення нейромедіатору ацетилхоліну. Без вітамінів В9 та В12 можливий розвиток анемії та зростання рівня нейротоксичної сполуки гомоцистеїну.

10. Ліки для регуляції рівня холестерину (низка статинів та ніацин, вітамін В3). Може виникати пошкодження печінки, свербіж, шлункові кровотечі.

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Теги: Здоров'я Лікування Ліки Уляна Супрун Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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