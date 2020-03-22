Які ліки та медобладнання в Україну ввозитимуть без мита: перелік
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Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-2019. Згідно з ухвалою Кабінету Міністрів, їх ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.
Відповідне рішення уряд прийняв під час свого засідання. Повний перелік обладнання та ліків оприлюднений на офіційному сайті Кабінету Міністрів.
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Перелік ліків та медобладнання, що можна ввозити без мита:
- Тести для діагностики Covid-2019;
- апарати штучної вентиляції легенів;
- фібробронхоскопи;
- дозатори кисню із зволожувачами;
- рентгенівські пересувні апарати;
- парацетамол;
- інсулін;
- лідокаїн;
- фуросемід;
- дезінфекційні засоби;
- респіратори;
- ларингоскопи;
- шприци;
- каталки;
- антисептики на хлоргексидині етанолові розчини.
Назви лікарських засобів вказані згідно з міжнародним непатентованим найменуванням.
Зміни щодо мита та ПДВ діятимуть щонайменше 3 місяці з моменту публікації відповідної постанови Кабміну в "Урядовому кур'єрі".
Головне про коронавірус в Україні:
- Станом на 22 березня лабораторно підтвердили 47 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
- Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його виписали з лікарні.
- З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
- Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. У низці міст встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
- На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.
Прості правила гігієни, щоб не заразитися Covid-2019 / Інфографіка 24 каналу
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