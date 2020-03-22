Які ліки та медобладнання в Україну ввозитимуть без мита: перелік

13:10, -

Які ліки можна ввозити в Україну без мита / Ілюстративне фото / Getty images

Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-2019. Згідно з ухвалою Кабінету Міністрів, їх ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.