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Які ліки та медобладнання в Україну ввозитимуть без мита: перелік

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Які ліки можна ввозити в Україну без мита / Ілюстративне фото / Getty images

Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-2019. Згідно з ухвалою Кабінету Міністрів, їх ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.

Відповідне рішення уряд прийняв під час свого засідання. Повний перелік обладнання та ліків оприлюднений на офіційному сайті Кабінету Міністрів.

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Перелік ліків та медобладнання, що можна ввозити без мита:

  • Тести для діагностики Covid-2019;
  • апарати штучної вентиляції легенів;
  • фібробронхоскопи;
  • дозатори кисню із зволожувачами;
  • рентгенівські пересувні апарати;
  • парацетамол;
  • інсулін;
  • лідокаїн;
  • фуросемід;
  • дезінфекційні засоби;
  • респіратори;
  • ларингоскопи;
  • шприци;
  • каталки;
  • антисептики на хлоргексидині етанолові розчини.

Назви лікарських засобів вказані згідно з міжнародним непатентованим найменуванням.

Зміни щодо мита та ПДВ діятимуть щонайменше 3 місяці з моменту публікації відповідної постанови Кабміну в "Урядовому кур'єрі". 

Головне про коронавірус в Україні:

  • Станом на 22 березня лабораторно підтвердили 47 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
  • Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його виписали з лікарні.
  • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
  • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. У низці міст встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
  • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.

Прості правила гігієни
Прості правила гігієни, щоб не заразитися Covid-2019 / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Ліки Кабінет Міністрів України Здоров'я Лікування Новини політики
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