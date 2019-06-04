Які ліки викликають депресію

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Прийом яких ліків може викликати депресію
Прийом яких ліків може викликати депресію / pixabay.com

Майже всі дієві ліки мають побічну дію та протипоказання, тому перед лікуванням потрібно проконсультуватися з лікарем, про доцільність прийому того чи іншого препарату.

Список склав психотерапевт Сергій Кістеньов, він буде корисний для лікарів і для пацієнтів. 

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Гіпотензивні препарати

Симпатолитики:
Препарати раувольфії (резерпін, раунатин);
Гуанетидин (октадин);
Препарати з міотропною дією:
Гидралазин (апресин);
Препарати, що стимулюють центральні а.2-адренорецептори:

Ліки можуть викликати депресію
Ліки можуть викликати депресію 

Клонідин (клофелін, гемитон);
Метилдофа (альдомет, допегит);
А-адреноблокатори:
Пропранолол (обзидан, анаприлін, индерал);
Блокатори кальцієвих каналів:
Верапаміл (верапаміл, изоптин, финоптин);
Ніфедипін (адалат, кордафен, Кордіпін, коринфар, Ніфекард).

Антимікробні препарати

Похідні гидразида ізонікотиновоїкислоти:
Етіонамід;
Ізоніазид (нідразід);
Протигрибкові антибіотики:
Амфотерицин В (фунгізон).

Антиаритмічні препарати

Серцеві глікозиди:
Дігоксин (ланікор);
Антиаритмічні препарати I класу:
Прокаїнамід (новокаїнамід).

Гормональні препарати

Аналоги адренокортикотропного гормону;
Глюкокортикоїди;
Анаболічні стероїди;
Оральні контрацептиви, що містять естроген і прогестин;
Гіполіпідемічні препарати;

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Препарати, що перешкоджають всмоктуванню холестерину в кишечнику:
холестирамин (квестран, колестрол);
Інгібітори синтезу холестерину:
Правастатин (ліпостат);
Хіміотерапевтичні препарати;
Інтерферони;
Системні ретіноїди;
Препарати, що знижують активність кислотно-пептичного фактора;
Блокатори гістамінових Н1-рецепторів:
Циметидин (гістоділ, тагамет);
Ранітидин (гістак, ЗАНТАК, ранисан).

Перш ніж призначити ці препарати доцільно провести діагностику депресивних станів, щоб не погіршити вже наявну симптоматику.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Депресія Ліки
Джерело: Здоров'я 24
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