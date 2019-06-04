Які ліки викликають депресію

Майже всі дієві ліки мають побічну дію та протипоказання, тому перед лікуванням потрібно проконсультуватися з лікарем, про доцільність прийому того чи іншого препарату.

Список склав психотерапевт Сергій Кістеньов, він буде корисний для лікарів і для пацієнтів.

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Гіпотензивні препарати

Симпатолитики:

Препарати раувольфії (резерпін, раунатин);

Гуанетидин (октадин);

Препарати з міотропною дією:

Гидралазин (апресин);

Препарати, що стимулюють центральні а.2-адренорецептори:



Ліки можуть викликати депресію

Клонідин (клофелін, гемитон);

Метилдофа (альдомет, допегит);

А-адреноблокатори:

Пропранолол (обзидан, анаприлін, индерал);

Блокатори кальцієвих каналів:

Верапаміл (верапаміл, изоптин, финоптин);

Ніфедипін (адалат, кордафен, Кордіпін, коринфар, Ніфекард).

Антимікробні препарати

Похідні гидразида ізонікотиновоїкислоти:

Етіонамід;

Ізоніазид (нідразід);

Протигрибкові антибіотики:

Амфотерицин В (фунгізон).

Антиаритмічні препарати

Серцеві глікозиди:

Дігоксин (ланікор);

Антиаритмічні препарати I класу:

Прокаїнамід (новокаїнамід).

Гормональні препарати

Аналоги адренокортикотропного гормону;

Глюкокортикоїди;

Анаболічні стероїди;

Оральні контрацептиви, що містять естроген і прогестин;

Гіполіпідемічні препарати;

Препарати, що перешкоджають всмоктуванню холестерину в кишечнику:

холестирамин (квестран, колестрол);

Інгібітори синтезу холестерину:

Правастатин (ліпостат);

Хіміотерапевтичні препарати;

Інтерферони;

Системні ретіноїди;

Препарати, що знижують активність кислотно-пептичного фактора;

Блокатори гістамінових Н1-рецепторів:

Циметидин (гістоділ, тагамет);

Ранітидин (гістак, ЗАНТАК, ранисан).

Перш ніж призначити ці препарати доцільно провести діагностику депресивних станів, щоб не погіршити вже наявну симптоматику.

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