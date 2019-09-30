Які ліки зберігати в холодильнику

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Чи варто зберігати ліки в холодильнику
Чи варто зберігати ліки в холодильнику

Ліки необхідно зберігати у захищеному від прямих сонячних променів місці. Іноді люди зберігають ліки в холодильнику.

Майже всі ліки рекомендують зберігати у закритих шафках, скриньках, коробках, або ж спеціальних аптечках-контейнерах, які щільно закриваються.

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Бажано класти туди навіть ті препарати, які приймаєте щодня. Залишати їх на тумбочці біля ліжка чи на столі не варто. Виняток можна зробити лише для ліків у тарі з темного скла або непрозорих флаконах.

Абсолютно всі пігулки, капсули, порошки, перев'язувальний матеріал, пластирі активно вбирають вологу і через це псуються. Тому їх категорично заборонено зберігати в шафці у ванній.

Не найкраще місце для ліків і кухня, особливо шафи, що близько до плити. Крім вологи, ліки тут зазнають ще й впливу нестабільної температури. 

Багато ліків радять зберігати при кімнатній температурі.


Ліки повинні зберігатись в сухому місці

Які ліки зберігати в холодильнику

Лише деякі ліки варто класти в холодильник, і це обов’язково вказують в інструкції.

Розмістити ліки краще на дверцятах холодильника або на нижній полиці. Головне – трохи далі від морозильної камери, там зберігати ліки не можна в жодному разі, при температурі нижче нуля багато з них втрачають свої властивості.

Найкраще, якщо температура тримається в межах 2-8°C тепла.

Перш ніж покласти засіб у холодильник, бажано упакувати його в поліетиленовий пакет або скласти в контейнер-аптечку, що закривається. Це допоможе звести до мінімуму вплив на препарат вологи, адже навіть в найсучасніших моделях холодильників може виникати конденсат.

Рідкі лікарські засоби, які містять антибіотики, вітаміни, глюкозу, сироп, настої та відвари з лікарських трав, краплі для очей, слід зберігати в холодильнику, не допускаючи їхнього заморожування.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Ліки
Джерело: Здоров'я 24
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