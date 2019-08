Які люди отримують більше задоволення від їжі

Ожиріння є основною проблемою суспільного здоров'я. Причини ожиріння різні, але рішення про споживання їжі грають важливу роль, особливо рішення про те, які продукти й в якій кількості споживати. Сприйняття смаку може привести до переїдання.

Вчені з Університету Айови виявили суттєву різницю в смакових відчуттях між учасниками з нормальною/надмірною вагою та учасниками з ожирінням, пише Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

При збільшенні кількості споживання харчів, відбувається зниження граничного смакового сприйняття. Це означає, що чим більше з’їдаєш певний продукт, тим менш привабливим він стає. Відношення між сприйнятим смаком і кількістю споживання визначається як сенсорно-специфічне насичення.

Для вимірювання миттєвого смакового сприйняття дослідники залучили 290 дорослих у віці від 18 до 75 років, 80% учасників були жінки. З них 161 людина мала нормальну вагу, 78 – надлишкову, а у 51 людини було ожиріння.

Учасникам запропонували з'їсти будь-яку кількість шматочків шоколаду і оцінювати смак кожного шматочка. Споживання варіювалося від 2 до 51 шматочка. Половина учасників отримала інформацію про поживну цінність шоколаду до початку його дегустації. При цьому зв'язок між смаком їжі та індексом маси тіла був не лише на час експерименту, а перед ним та після нього.

Майже всім учасникам перший шматочок шоколаду здавався смачнішим, ніж десятий – таке сприйняття відзначили понад 80% учасників. В середньому кожен з'їв по 12 шматочків шоколаду.

Учасникам, що страждають ожирінням, потрібно було споживати більше шоколаду, ніж учасникам без ожиріння, щоб випробувати аналогічне зниження смакових відчуттів. Зокрема, жінкам з ожирінням потрібно було з'їсти 12,5 шматочків шоколаду для зниження смакового сприйняття до того ж рівня, що і у жінок без ожиріння (вони ж з’їли 10 шматочків). Різниця між споживанням людей з ожирінням та без становила 67,5 калорій. Це може, частково пояснити, чому люди з ожирінням споживають більше, ніж люди без ожиріння.

Висновок: люди з ожирінням більше насолоджувалися їжею, ніж інші учасники. Їх бажання їсти шоколад також повільніше зменшувалося, ніж у інших учасників.

При цьому інформація про поживну цінність шоколаду перед його споживанням не вплинула на сприйняття смаку.

