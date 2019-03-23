Які люди відчувають себе найщасливішими у сексі

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Любителі БДСМ відчувають себе найщасливішими у сексі
Любителі БДСМ відчувають себе найщасливішими у сексі / Фото з відкритих джерел

Любителі БДСМ відрізняються не тільки здоровою психікою, але і частіше за інших говорять, що отримують насолоду від сексу та задоволені своїм інтимним життям.

Такого виснову дійшли вчені, які провели дослідження в Італії. В експерименті взяли участь 266 добровольців з Італії – 141 чоловік і 125 жінок віком від 18 до 74 років.

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Усі вони брали участь в БДСМ-практиках. До контрольної групи увійшли 100 чоловіків і 100 жінок з різними сексуальними уподобаннями.

 
БДСМ - що це?
Психосексуальна субкультура, заснована на обміні владою між партнерами, а також на принципах безпеки, добровільності й розумності (прийнята абревіатура від англійських слів Safe, Sane, Consensual – SSC).

Учасники, які грали домінантну роль в сексі або мінялися ролями з партнером, виявилися більш щасливими та задоволеними сексуальном життям, аніж ті, які тільки підкорялися партнеру.

Найчастіше в домінантній позиції виступали чоловіки, 30% учасників мінялися ролями.

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Теги: Здорове життя Секс дослідження Новини Здоров'я Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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