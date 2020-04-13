Які маски краще: порівняльне відео

Під пандемії смертельно небезпечної хвороби потрібно пам'ятати про особистий захист і захист близьких. Найбільш популярний захист від коронавірусу – це маска. 24 канал допоможе обрати найкращий варіант для того, щоб убезпечити себе від захворення на COVID-19.

В умовах пандемії COVID-19 слідкувати за гігієною вкрай важливо, зокрема носити маску, аби не лише захистити себе від зараження, а й запобігти поширенню інфекції, у випадку, якщо ви є носієм коронавірусу.

Важливо Як очищати та дезінфікувати маску в домашніх умовах

Журналісти 24 каналу зробили порівняльну характеристику всіх захисних масок:

респіратор з клапаном;

тканинна маска (саморобна);

одноразова медична;

багаторазова;

марлева пов'язка.

Дивіться відео, щоб дізнатися яка маска краще захистить

Смертність від коронавірусу 50% усіх летальних випадків припадає саме на групу зі складним перебігом COVID-19. 15% смертей стається у групі середньої тяжкості захворювання. Пацієнти з легким чи безсимптомним перебігом COVID-19 – одужують.

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