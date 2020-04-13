Які маски краще: порівняльне відео
Під пандемії смертельно небезпечної хвороби потрібно пам'ятати про особистий захист і захист близьких. Найбільш популярний захист від коронавірусу – це маска. 24 канал допоможе обрати найкращий варіант для того, щоб убезпечити себе від захворення на COVID-19.
В умовах пандемії COVID-19 слідкувати за гігієною вкрай важливо, зокрема носити маску, аби не лише захистити себе від зараження, а й запобігти поширенню інфекції, у випадку, якщо ви є носієм коронавірусу.
Важливо Як очищати та дезінфікувати маску в домашніх умовах
Журналісти 24 каналу зробили порівняльну характеристику всіх захисних масок:
- респіратор з клапаном;
- тканинна маска (саморобна);
- одноразова медична;
- багаторазова;
- марлева пов'язка.
Дивіться відео, щоб дізнатися яка маска краще захистить
Смертність від коронавірусу 50% усіх летальних випадків припадає саме на групу зі складним перебігом COVID-19. 15% смертей стається у групі середньої тяжкості захворювання. Пацієнти з легким чи безсимптомним перебігом COVID-19 – одужують.
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