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Які маски краще: порівняльне відео

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Журналісти 24 каналу порівняли маски для захисту від коронавірусу / slovo.news

Під пандемії смертельно небезпечної хвороби потрібно пам'ятати про особистий захист і захист близьких. Найбільш популярний захист від коронавірусу – це маска. 24 канал допоможе обрати найкращий варіант для того, щоб убезпечити себе від захворення на COVID-19.

В умовах пандемії COVID-19 слідкувати за гігієною вкрай важливо, зокрема носити маску, аби не лише захистити себе від зараження, а й запобігти поширенню інфекції, у випадку, якщо ви є носієм коронавірусу.

Важливо Як очищати та дезінфікувати маску в домашніх умовах

Журналісти 24 каналу зробили порівняльну характеристику всіх захисних масок:

  • респіратор з клапаном;
  • тканинна маска (саморобна);
  • одноразова медична;
  • багаторазова;
  • марлева пов'язка.

Дивіться відео, щоб дізнатися яка маска краще захистить

Смертність від коронавірусу 50% усіх летальних випадків припадає саме на групу зі складним перебігом COVID-19. 15% смертей стається у групі середньої тяжкості захворювання. Пацієнти з легким чи безсимптомним перебігом COVID-19 – одужують.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анна Запотоцька, Андрій Костюк
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Гігієна
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