Які матері підвищують ризик алкоголізму у своїх дітей

Авторитарне виховання може призвести до перфекціонізму і алкогольної залежності, причому принципову роль в цьому відіграє саме материнський догляд.

До такого висновку прийшли американські психологи. Вони спостерігали за власними студентами-перфекціоністами, які боялися надати статтю рецензентам.

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Опитування серед 419 студентів показав, як саме методи виховання пов'язані з депресивними симптомами і проблемами з алкоголем в дорослому житті.



Авторитарні матері псують життя дітям

Частіше за інших про депресивні симптоми і зловживанні алкоголем повідомляли студенти, у яких були авторитарні матері, що розвинули в дітях перфекціонізм.

Як не дивно, виховання авторитарних батьків виявилося пов'язано, навпаки, з достатнім захистом від депресії і алкоголізму.

У студентів, яких виховували вимогливі та люблячі батьки, проблем з алкоголем не було. Їх з дитинства привчили до кордонів, при цьому їх особистість не придушувалася.

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