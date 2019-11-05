Які матері підвищують ризик алкоголізму у своїх дітей
Авторитарне виховання може призвести до перфекціонізму і алкогольної залежності, причому принципову роль в цьому відіграє саме материнський догляд.
До такого висновку прийшли американські психологи. Вони спостерігали за власними студентами-перфекціоністами, які боялися надати статтю рецензентам.
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Опитування серед 419 студентів показав, як саме методи виховання пов'язані з депресивними симптомами і проблемами з алкоголем в дорослому житті.
Авторитарні матері псують життя дітям
Частіше за інших про депресивні симптоми і зловживанні алкоголем повідомляли студенти, у яких були авторитарні матері, що розвинули в дітях перфекціонізм.
Як не дивно, виховання авторитарних батьків виявилося пов'язано, навпаки, з достатнім захистом від депресії і алкоголізму.
У студентів, яких виховували вимогливі та люблячі батьки, проблем з алкоголем не було. Їх з дитинства привчили до кордонів, при цьому їх особистість не придушувалася.
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