Які медичні послуги будуть безкоштовними з 1 квітня 2020 року

Другий етап медичної реформи повинен розпочатись 1 квітня 2020 року. З цього ж дня у лікарів не буде субвенції, й гроші не надаватимуться в установу лише тому, що це лікарня.

Колишній очільник НСЗУ Олег Петренко пояснив у інтерв'ю Ліга.Бізнес, які послуги стануть для пацієнтів безкоштовними, а які залишаться платними.

До теми: Новий етап медичної реформи: які зміни чекають на українців у 2020 році

Як зазначив Олег Петренко, держава не може виділити кошти абсолютно на все. Втім вся екстрена медицина покриває абсолютно кожного, не залежно від декларації. Отримання первинної допомоги також безкоштовне, й все, що потрібно від пацієнта – обрати лікаря та підписати з ним декларацію. На інших рівнях, за направленням обраного лікаря, гарантовані послуги будуть безоплатними.

За послуги з позитивного пакету платити не потрібно, а все, що поза ним – коштом пацієнта. Це стосується як і медичних, так і немедичних послуг. Наприклад, у першому випадку це електрофорез, масаж та естетичні послуги, а у другому – покращене харчування, одномісна палата з телевізором тощо. Також доведеться самостійно платити за послуги, які є бажанням та ініціативою самого пацієнта, а не призначені лікарем.



Для надання безкоштовних медичних послуг, необхідно підписати декларацію з лікарем / Фото: Pixabay

Як потрапити до бажаного лікаря?

Для того, аби потрапити, наприклад, до уролога, у вас повинно бути направлення від лікаря первинної допомоги, тобто від вашого сімейного лікаря. Якщо є хронічне захворювання, тоді сам уролог (або інший відповідний фахівець) може виписати направлення на наступний прийом.

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