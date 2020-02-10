Чи готові українські лікарні до старту другого етапу медичної реформи

З 1 квітня в Україні стартує програма медичних гарантій. Які послуги надаватимуть українцям безкоштовно та чи готові області до старту другої ланки медичної реформи.

Про те, як Міністерство охорони здоров'я України та Національна служба здоров'я України працюють над своєчасним запуском реформи повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Чи готові українські лікарні

Для повноцінного старту другої ланки медичної реформи до 31 січня всі області повинні були забезпечити автономізацію та комп'ютеризацію медустанов у себе в областях. Лікарні мають бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики. Це має бути зроблено до 1 квітня.

Примітно, якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, то НСЗУ не укладатиме договір з таким закладом — отже лікарня не отримає фінансування. В такому випадку гроші на утримання медзакладу буде виділяти місцева влада.

Олексій Гончарук На сьогодні вже автономізовано 97% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Найбільш проблемна область — Запорізька – автономізація складає 85%. Станом на 5 лютого всі ключові заклади обласного підпорядкування не автономізовані. П'ять областей виконали план комп'ютеризації тільки на половину — Луганська (48%), Харківська (55%), Київська (55%), Сумська (56%), Запорізька (56%)”.

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НСЗУ може відмовити медзакладу у фінансуванні /Фото:Unsplash

Що охоплює Програма медичних гарантій

Всі послуги з гарантованого медичного пакета будуть повністю безоплатними для українців, вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків.

У 2020 році впроваджується гарантований пакет медичних послуг, він включає:

первинну допомогу;

екстрену;

амбулаторно-поліклінічну — це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар;

стаціонарну;

паліативну медичну допомогу — обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, допомога родинам пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом);

медичну реабілітацію;

медична допомога у зв'язку з пологами;

реімбурсація лікарських засобів ("Доступні ліки").

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