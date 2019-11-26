Які напрямки медицини дофінансують у 2020 році
Очільниця МОЗ 25 листопада в ефірі ток-шоу "Свобода Слова" розповіла, які саме послуги держава фінансуватиме за підвищеним тарифом.
Міністерка заявила, що у 2020 році між медичними закладами за допомогою контрактів розподілять 72 мільйони гривень.
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За підвищеним тарифом фінансуватимуть 4 пріоритетні напрямки:
- інсульти;
- інфаркти;
- пологи;
- медичні послуги для новонароджених;
Зоряна Скалецька додала, що держава профінансує ще 6 видів діагностик, а також амбулаторну, стаціонарну та хірургічну допомогу.
“Це великий крок в реформуванні, але з іншого боку – великий виклик для керівників закладів”.
Відставка Олега Петренка
Цього ж дня, 25 листопада, голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко за власним бажанням подав у відставку.
За його словами, він має інші цінності, ніж команда, яка працює нині над трансформацією системи охорони здоров’я.
В ефірі програми "Свобода слова" Зоряна Скалецька подякувала Олегу Петренку за якість та кількість роботи, яку він виконував у НСЗУ.
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