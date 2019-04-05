Які наркотичні речовини найчастіше вживають перед сексом

Дослідники з США та Великої Британії проаналізували дані глобального опитування щодо вживання різних речовин з – алкоголю, наркотиків, тощо, – перед сексом.

Всього в експерименті взяли участь 23 тисячі людей, пише The Journal of Sexual Medicine.

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На першому місці – алкоголь. 64% опитаних відзначили, що хоча б раз займалися сексом після того, як випили спиртного. У Європі та у США ці показники дорівнюють 60% та 55%. ВООЗ зазначає, що алкоголь є психоактивною речовиною, що викликає залежність.

Друге місце посідає марихуана. 49% опитаних людей зі США зізналися, що вживали її перед сексом, у Великій Британії про цей зв'язок повідомили 36% людей.



49% опитаних людей зі США зізналися, що вживали марихуану перед сексом

На третьому місці – MDMA або ж екстазі. Близько 15-20% опитаних пробували цей наркотик перед сексом.

13% британців вживали кокаїн перед сексом, в той час як в інших країнах Європи це робили лише 8%.

У Топ-5 речовин, які вживали перед сексом, британці та американці назвали ненаркотичні речовини, такі як кетамін (анестетик), "Попперс" (алкілнітрити, які раніше використовували для лікування стенокардії) та віагра.

При цьому гомосексуальні чоловіки приблизно в 1,6 раза частіше, ніж гетеросексуальні, приймали наркотики з метою посилення сексуальних відчуттів.

Британський медичний журнал назвав "хімсекс" (chemsex, що означає секс під впливом речовин) бомбою сповільненої дії через поширеність незахищеного сексу та зміни свідомості.

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