Які найпоширеніші хвороби спини та як їх розпізнати

Дискомфорт в області шийного, грудного, поперекового відділів може бути спровокований різними захворюваннями, травмами та неправильними навантаженнями на хребет.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіли фізіотерапевти мережі центрів "Амбулаторія спини".

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Причиною болю в спині можуть бути серйозні захворювання хребта, які важливо вчасно діагностувати і призначити відповідний курс лікування. У такому випадку відкладати з візитом до лікаря не рекомендується.

Залежно від типу болю можна виділити наступні захворювання хребта:

Остеохондроз – симптоми схожі на біль в серці. Дискомфорт в спині з'являється при фізичних навантаженнях, кашлі, чханні. Своєчасна діагностика допоможе визначити діагноз;

Міжхребцева грижа – біль в спині з'являється при нахилах, поворотах тулуба, ходьбі. Іноді супроводжується онімінням кінцівок і болем в ногах;

Радикуліт – спостерігаються хворобливі відчуття при ходьбі, відчуття печіння і свербіння, оніміння кінцівок, дискомфорт в області стегон;

Запалення сідничного нерва – дискомфорт в крижах, попереку і сідницях;

Міозит – біль в спині виникає після сильного перенапруження або переохолодження.

Хворобливі відчуття в спині також можуть з'являтися в результаті впливу різних інфекцій, порушень в роботі внутрішніх органів, ракових пухлин. Залежно від ступеня важкості перераховані захворювання лікуються медикаментозно, за допомогою спеціальних комплексів і масажів.

Як вилікувати ці хвороби без ліків – читайте у матеріалі.

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